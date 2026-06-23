Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, envió carta a Marco Rubio y congresistas de EE. UU. para denunciar presunta corrupción en Colombia
El exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, envió una carta al secretario de Estado Marco Rubio y los congresistas Bernie Moreno y María Elvira Salazar en la que manifestó su intención de reunirse con autoridades de la Unión Americana.
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La razón: entregar información relacionada con presuntos hechos de corrupción ocurridos en Colombia.
“El motivo de esta comunicación es manifestar formalmente mi interés en sostener una reunión con ustedes y, por su conducto, con las autoridades competentes del Gobierno de los Estados Unidos, con el propósito de poner a disposición información, documentos, testimonios y elementos de prueba que considero de alto interés para las autoridades estadounidenses”, escribió Pinilla en dicha comunicación.
Asimismo, en la carta, Pinilla resalta: “Durante mi colaboración con la justicia he tenido conocimiento de hechos, circunstancias, rutas de decisión, movimientos de recursos y actuaciones de altos funcionarios y particulares que, a mi juicio, podrían ser de especial interés para el Gobierno de los Estados Unidos”.
Añadió que está convencido de que los elementos que puede aportar son de interés estratégico para las autoridades de EE. UU.
"Pueden contribuir al esclarecimiento de hechos que trascienden las fronteras de Colombia y afectan la confianza ciudadana en las instituciones públicas”, concluyó.
Esta noticia se da a conocer a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia.
El proceso electoral del país suramericano se desarrolló el pasado domingo 21 de junio.