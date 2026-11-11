"Estaban tratando de sacar provecho": Donald Trump dice que logró apartar a China y Rusia de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gestión logró apartar a China y Rusia de Venezuela.

En esa línea, el mandatario norteamericano consideró que ambas naciones buscaban beneficiarse de la situación política y económica que atraviesa el país.

"China se fue. Cuando los llamé, les dije que tenían que irse, y se fueron. Rusia también se fue", dijo el gobernante republicano.

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A su criterio, China y Rusia intentaban aprovechar las circunstancias para obtener ventajas.

"Cuando los llamé, estaban todos tratando de sacar provecho de la situación. Les dije que tenían que irse y se fueron. Pero nosotros no nos fuimos", agregó.

Sobre este tema, analistas y distintos sectores políticos describen a Venezuela como un país bajo tutela o transición supervisada por Estados Unidos.

Esto, tras la acción militar en Caracas el 3 de enero del año en curso que resultó en la captura y extracción del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

De momento, la relación actual entre la Casa Blanca y Miraflores ha dado un giro drástico hacia una "cooperación" e inusual cercanía.

A día de hoy, vale recordar, Venezuela sigue sin una fecha electoral fijada para los próximos comicios presidenciales.