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Miércoles, 11 de noviembre de 2026
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Donald Trump

"Estaban tratando de sacar provecho": Donald Trump dice que logró apartar a China y Rusia de Venezuela

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. en rueda de prensa - Foto de referencia: EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. en rueda de prensa - Foto de referencia: EFE
El gobernante cuestionó el papel de las dos potencias en el panorama político venezolano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gestión logró apartar a China y Rusia de Venezuela.

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En esa línea, el mandatario norteamericano consideró que ambas naciones buscaban beneficiarse de la situación política y económica que atraviesa el país.

"China se fue. Cuando los llamé, les dije que tenían que irse, y se fueron. Rusia también se fue", dijo el gobernante republicano.

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A su criterio, China y Rusia intentaban aprovechar las circunstancias para obtener ventajas.

"Cuando los llamé, estaban todos tratando de sacar provecho de la situación. Les dije que tenían que irse y se fueron. Pero nosotros no nos fuimos", agregó.

Sobre este tema, analistas y distintos sectores políticos describen a Venezuela como un país bajo tutela o transición supervisada por Estados Unidos.

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Esto, tras la acción militar en Caracas el 3 de enero del año en curso que resultó en la captura y extracción del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

De momento, la relación actual entre la Casa Blanca y Miraflores ha dado un giro drástico hacia una "cooperación" e inusual cercanía.

A día de hoy, vale recordar, Venezuela sigue sin una fecha electoral fijada para los próximos comicios presidenciales.

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