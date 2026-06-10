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Estados Unidos desmiente que el estrecho de Ormuz esté cerrado: "Los buques comerciales continúan transitando"

junio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Estrecho de Ormuz (AFP)
Estrecho de Ormuz (AFP)
El Comando Central de Estados Unidos confirmó que sus fuerzas comenzaron a lanzar ataques contra objetivos del régimen de Irán.

El ejército de Estados Unidos desmintió este miércoles la afirmación del régimen de Irán de que el estrecho de Ormuz había sido cerrado totalmente en respuesta a los últimos ataques norteamericanos.

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El ejército de Estados Unidos desmintió este miércoles la afirmación del régimen de Irán de que el estrecho de Ormuz había sido cerrado totalmente en respuesta a los últimos ataques norteamericanos.

 

"REALIDAD: Los buques comerciales continúan transitando por el estrecho de Ormuz esta noche", publicó en X el Mando Central de Estados Unidos, que supervisa las fuerzas en la región.

Horas antes, el Comando Central de Estados Unidos confirmó que sus fuerzas habían comenzado a lanzar ataques contra objetivos del régimen de Irán.

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De acuerdo con una publicación en su cuenta de X, el CENTCOM indicó que los ataques responden a la agresión injustificada y continua del régimen de Irán.

“Las fuerzas del Comando Central de EE.UU. comenzaron hoy a las 5:15 p. m. ET a lanzar ataques adicionales de autodefensa contra múltiples objetivos en Irán, por orden del Comandante en Jefe. Los ataques responden a la agresión injustificada y continua de Irán”, indicó.

Donald Trump había anunciado que las fuerzas militares de su país darían otro "duro golpe" al régimen de Irán en el transcurso del día y se había referido al acuerdo con el que se busca el fin de los ataques en Medio Oriente.

"Vamos a atacarlos pronto. He estado trabajando con Irán hace meses, deberían haber firmado, es un acuerdo magnífico... evita que tengan un arma nuclear", declaró Trump.

El mandatario, además, sumó de manera contundente nuevas amenazas de ataque luego de que el régimen de Irán derribara un helicóptero AH-64 Apache en el estrecho de Ormuz.

"Ayer (martes) les dimos un duro golpe. Hoy (miércoles) volveremos a darles otro duro golpe", anunció el presidente Trump horas antes.

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