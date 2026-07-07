Abelardo de la Espriella anunció la suspensión del empalme con el Gobierno saliente de Gustavo Petro: "pretende destruir a Colombia"

Este martes el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la suspensión del empalme con el Gobierno saliente de Gustavo Petro.

"Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia", señaló.

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Y agregó: "Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional".

Finalmente, confirmó que en el transcurso de la mañana se dirigirá al país a través de sociales "para explicarles a todos los colombianos las razones de esta decisión y las medidas que adoptaré de inmediato".

Apenas un día antes, el presidente Gustavo Petro desconoció nuevamente el triunfo electoral de De la Espriella, e hizo un llamado a la movilización ciudadana para el próximo 20 de julio.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el mandatario colombiano aseguró que el “ciudadano estadounidense no ganó las elecciones” de Colombia el pasado 21 de junio.

“El ciudadano estadounidense no ganó las elecciones en Colombia, lo hicieron desde un servidor con una IP en Los Ángeles, California, EE.UU. de los hermanos Bautista”, afirmó.

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En medio de sus declaraciones, Petro se presentó como "el jefe del Estado" y convocó a la ciudadanía a participar en la movilización del próximo 20 de julio en el sur de Bogotá con el mensaje: "¡Independencia!".

“Yo encontré un pueblo lleno de hambre cuando recibí la presidencia, dejó mi presidencia con el pueblo comiendo bien, bailando muy bien, y jugando bien futbol y sin trampas”, dijo.

“Lo que hay es una gran construcción social que ustedes encuentran y lo digo así y lo reafirmó, aunque hacemos un empalme con algunos exconvictos y otras personas que son ilegítimas, porque Abelardo no ganó las elecciones en Colombia”, agregó.