¿Mantendrá la selección Colombia su ventaja ante Suiza? Así le ha ido a la ‘Tricolor’ ante el combinado europeo

La selección Colombia, ubicada en los octavos de final de la Copa del Mundo, tiene enfrente un nuevo reto de cara a su primer objetivo: lograr avanzar a cuartos de final, máxima instancia que los cafeteros han alcanzado a lo largo de su participación mundialista, pero enfrente tiene un rival fuerte, su similar de Suiza.

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El martes, la 'Tricolor', que viene de vencer por la mínima diferencia a Ghana, se enfrentará a las 'Cruces Rojas', que hicieron lo propio en los dieciseisavos ante Argelia, a la que derrotaron 2 goles por 0.

Esta no será la primera vez que estas dos selecciones se enfrenten, pues cuentan con un historial entre amistosos y juegos oficiales.

¿Cuántas veces se han enfrentado Colombia y Suiza?

De acuerdo con el historial, 'Tricolor' y las 'Cruces Rojas' se han enfrentado en cuatro oportunidades, con saldo favorable de dos victorias, un empate y tan solo una derrota para los cafeteros.

El primer duelo entre Colombia y Suiza data de 1985; en aquella ocasión, la capital colombiana fue la encargada de albergar el juego amistoso entre estas dos selecciones, que en aquella ocasión igualaron 2 a 2.

En 1991, en otro encuentro de exhibición, pero esta vez en Miami, el combinado europeo daría el primer golpe de autoridad, tras imponerse 3 a 2 ante la 'Tricolor', siendo esta la única victoria de las 'Cruces Rojas' dentro de este historial.

Para el Mundial de Estados Unidos 1994, las selecciones de Colombia y Suiza se enfrentarían por primera vez en la fase de grupos en un partido oficial, el cual terminó a favor de los cafeteros, gracias a las anotaciones de Adolfo Valencia y Harold Lozano.

El enfrentamiento último entre estos combinados data de 2007; en aquella oportunidad, en un juego amistoso, el equipo dirigido por Jorge Luis Pinto sumaría la segunda victoria de los colombianos ante los suizos.

Con goles de Edixon Perea, Jhon Viáfara y Andrés Chitiva, la 'Tricolor' se impuso 3 goles a 1 ante Suiza, en el Orange Bowl de Miami, siendo esta la segunda victoria para Colombia dentro del historial.

En aquella oportunidad, Luis Amaranto Perea, hoy asistente técnico de la 'Tricolor', hizo presencia en aquel encuentro; Hoy, 19 años después, nuevamente hará presencia ante el combinado europeo, pero desde el banco.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo buscarán avanzar a cuartos de final de la Copa del Mundo por segunda vez en su historia, mientras que las 'Cruces Rojas' saldrán con la intención de avanzar a esta misma fase por cuarta ocasión.

¿Cuándo ya qué hora jugará Colombia vs. Suiza?

El juego entre los sudamericanos y los europeos está previsto para este martes 7 de julio en el Estadio BC Place Vancouver, a partir de las 3:00 pm hora colombiana.