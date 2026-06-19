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Viernes, 19 de junio de 2026
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Presión sobre régimen de Cuba

"No es un acto voluntario de querer cambiar, es una respuesta a la presión de EE. UU.": analista sobre supuestas reformas impulsadas por el régimen en Cuba

junio 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Emilio Morales, presidente y CEO de Havana Consulting Group, analizó las medidas anunciadas por el régimen castrista.

El régimen de Cuba aprobó lo que muchos catalogan como el mayor paquete de reformas económicas de los últimos 70 años, en medio de la creciente presión de Estados Unidos a la dictadura castrista que dirige Miguel Díaz-Canel.

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Las supuestas reformas, un paquete de 176 aprobadas por la Asamblea Nacional buscan, según el régimen cubano, descentralizar la economía de la isla que atraviesa su peor crisis, la cual culpa a EE. UU. de impulsarla.

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En entrevista con NTN24, Emilio Morales, presidente y CEO de Havana Consulting Group, afirmó que "esta lista de reformas no es un acto voluntario de querer cambiar el sistema ni de querer salir de la crisis ahora en la que estamos metidos".

"Es más bien una respuesta a la presión que ha sometido Estados Unidos al régimen cubano en los últimos meses", sentenció el analista.

Por otro lado, Morales advirtió sobre la falta de credibilidad del proceso impulsado por la dictadura castrista.

"Nadie va a invertir un dinero en Cuba en un mercado donde no hay ningún tipo de confianza legal, no hay transparencia", añadió.

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Según indicó, estas medidas siempre fueron unas líneas rojas que tuvieron guardadas para usarlas en el momento que fuera necesario: "Parece ser que este es el momento de sacar estas medidas debajo de la manga y ponerlas sobre la mesa para frenar lo que ellos realmente temen: la intervención de Estados Unidos".

El analista señaló que incluso inversionistas con años en la isla se están retirando debido al "corral financiero" aplicado durante casi cinco años, que les impide repatriar sus dividendos.

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