Estados Unidos disparó contra un petrolero y lo dejó fuera de servicio por violar el bloqueo a puertos iraníes

Estados Unidos informó este miércoles que disparó contra un petrolero y lo dejó fuera de servicio en el golfo de Omán cuando intentaba transportar petróleo desde Irán en violación del bloqueo de Washington a puertos iraníes.

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La noche del lunes, "una aeronave estadounidense disparó municiones de precisión contra la sala de máquinas del barco después de que la tripulación desobedeciera reiteradamente las instrucciones de las fuerzas estadounidenses", señaló el comando de EE. UU. para Oriente Medio (Centcom), en una publicación en X.

Se trata del octavo buque neutralizado desde el inicio del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra los puertos iraníes, según el recuento del ejército estadounidense. La embarcación fue identificada como el M/T Settebello, con pabellón de Palaos.

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Entretanto, el presidente Donald Trump afirmó que planeaba atacar de manera "muy dura" al régimen de Irán, incluso potencialmente apuntando a centrales eléctricas o puentes.

"Vamos a atacarlos pronto. He estado trabajando con Irán hace meses, deberían haber firmado, es un acuerdo magnífico... evita que tengan un arma nuclear", declaró Trump.

El mandatario, además, sumó de manera contundente nuevas amenazas de ataque luego de que el régimen de Irán derribara un helicóptero AH-64 Apache en el estrecho de Ormuz.

"Ayer (martes) les dimos un duro golpe. Hoy (miércoles) volveremos a darles otro duro golpe", anunció el presidente Trump.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó el martes que ya había iniciado ataques contra el régimen iraní por orden del comandante en jefe.

Según el comunicado oficial en X, "la misión es una respuesta proporcional a la agresión iraní injustificada".

La aeronave, cabe resaltar, fue derribada mientras patrullaba aguas regionales en el mar frente a la costa de Omán. Los dos pilotos involucrados fueron rescatados sanos y salvos, según confirmó el Ejército de Estados Unidos.

Desde el inicio de la ofensiva de Israel y Estados Unidos lanzada contra su territorio el 28 de febrero, Irán mantiene cerrado el estratégico estrecho de Ormuz, por el que transitaba antes del conflicto una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo.