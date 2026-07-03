Compromiso y valor: periodistas de NTN24 narran cómo ha sido su labor informativa en medio de la tragedia

Desde el momento de los terremotos, los periodistas de NTN24 han estado al frente de esta tragedia que enluta a Venezuela. Con su inalcanzable y arduo trabajo en medio de esta conmovedora situación, el programa La Tarde rindió un homenaje y escuchó los relatos de quienes han estado al lado de la gente en este difícil momento.

Sergio Ortiz, periodista de RCN, quien se encontraba de vacaciones en territorio venezolano, nos contó cómo vivió los primeros instantes de los fuertes sismos: “La gente estaba corriendo despavorida, se caían, se desmayaban, las motos se caían”.

“Ese momento fue de que Dios mío, ¿qué está pasando? En ese momento yo me quedé quieto”, agregó.

Por su parte, Oliver Fernández, corresponsal de NTN24 en Venezuela, manifestó que en el momento de los terremotos “Fue todo tan rápido y tan fuerte que en el momento yo dije: ‘Este es un terremoto y va a tener consecuencias graves', pero jamás me imaginé que las consecuencias iban a ser estas que estamos viendo en este momento”.

Frente a las afectaciones que ha enfrentado La Guaira, una de las zonas más afectadas, Fernández señaló que lo que más duro les ha dado es ver “a las familias que han quedado sin un ser querido”.

Entretanto, Luis Laya desde Caracas agradeció por “estar en cámara, porque sobrevivimos a esto porque creo que todos nosotros en mayor o menor medida tenemos a cercanos que hoy no están aquí”.

“Uno ha vivido en este trabajo y esta vida cosas difíciles, pero creo que nadie algo como esto (…) Ha sido terrible, ha sido impactante”, agregó.

En medio de la tragedia que enfrenta Venezuela, todos coinciden en que lo que más los ha afectado, aparte de las edificaciones desplomadas, son los relatos de cada una de las personas, en especial de aquellos que han perdido o aún siguen en busca de sus seres queridos bajo los escombros.

“Para mí, lo más terrorífico es cuando me voy a dormir. Cuando uno llega a la casa y empiezas a hacer un balance de todo, ahí no duermes, porque comienzas a pensar en cada caso que has hecho y es muy difícil vivirlo (…) Hay que tratar de tener la mayor entereza para abordar a alguien”, dijo Oliver.

Por su parte, Luis Laya, lo que más lo ha marcado en medio de esta tragedia: “El primero, después de una tragedia, uno sale a trabajar con la preocupación en el corazón y en la mente: mi familia estar bien, todos están bien”.

En cuanto a las enseñanzas de una situación como esta, Sergio Ortiz señaló que “me enseñó que en una tragedia como estas el dinero no vale nada (…) lo importante es ayudar a la gente, darle un apoyo”.

“Me enseñó a no quejarme nunca más cuando tengo una carencia (…) Esto nos enseñó a ser más humanos”, dijo Oliver Fernández.

Por último, Luis Laya: “Me dejó la idea de que tenemos que tener un mejor país, que tenemos que tener un país que aprenda a responder ante este tipo de cosas (…) Hay que valorar el trabajo en equipo”.