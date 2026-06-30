Denuncian que "exguerrilleros sin cumplir los requisitos" van a ocupar cargos en la UNP con decreto del Gobierno Petro

En días recientes, el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) suspender nuevos nombramientos derivados del Decreto 0670 de 2026 hasta el 7 de agosto y entregar toda la información sobre los procesos en curso.

TE PUEDE INTERESAR:

Restrepo argumenta que “la protección del Presidente de la República y de su equipo de Gobierno no puede definirse en los últimos días de una administración saliente”.

“Como director del proceso de Empalme Anticorrupción, velaré para que, con estricto apego a la Constitución y la ley, ninguna decisión de última hora comprometa la capacidad del nuevo Gobierno de cumplir el mandato que le otorgaron los colombianos”, escribió en X.

En entrevista con NTN24, Juan Espinal, senador electo del Partido Centro Democrático, se refirió al polémico caso e indicó que con el decreto “van a quedar” ocupando los cargos “exguerrilleros sin cumplir los requisitos y sin exámenes físicos, emocionales, psicológicos y psiquiátricos”.

“Están nombrando y firmando decretos de nombramiento, resoluciones y actos administrativos en último momento para dejar personas amarradas para que estén en el próximo Gobierno”, dijo Espinal, subrayando que lo mencionado no solo se registra al interior de la UNP sino en otras entidades.

VEA TAMBIÉN La Casa Blanca designa a nuevo Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia o

Por otro lado, el abogado Sergio Alzate, secretario jurídico de la Federación Colombiana de Víctimas del Terrorismo y de las FARC (FEVCOL), catalogó como “grave” los decretos.

“Es, en la práctica, el desplazamiento de los hombres de protección idóneos que han tenido una trayectoria y una experiencia de más de diez o doce años en la UNP por vía tercerizada, y cuando bajan estos requisitos para que no sean técnicos, profesionales, ni tengan esa antigüedad en el servicio, lo que están haciendo es desplazar y facilitar el ingreso de la primera línea, de miembros de la JUCO, de personas idealizadas al Gobierno Petro, incluyendo a excombatientes que no cumplen requisitos”, señaló.

Además, dijo que hay “que reestructurar la Unidad Nacional de Protección”, argumentando que es la “única forma de sacar toda la corrupción que haya de personas infiltradas”.

Finalmente, Espinal señaló que el Gobierno saliente pasará a la historia como “el gobierno más corrupto”.