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Sábado, 28 de marzo de 2026
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Ataque al régimen de Irán

"Estrecho de Trump": el presidente de Estados Unidos bromeó sobre un cambio de nombre del estrecho de Ormuz

marzo 28, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando en el foro FII Priority, en Miami-EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando en el foro FII Priority, en Miami-EFE
“Qué error tan terrible”, aseguró Trump afirmando que no hay muchas equivocaciones de su parte.

En una reciente intervención pública, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó la atención al darle un ligero cambio de nombre al estrecho de Ormuz, el área que controla el régimen de Irán, en el que transita una parte importante del petróleo mundial y que actualmente es uno de los focos principales del conflicto.

“Estamos negociando ahora, y sería estupendo si pudiéramos hacer algo, pero tienen que abrirlo. Tienen que abrir el ‘estrecho de Trump’... quiero decir, el de Ormuz”, comentó el presidente en su intervención.

Ante la risa de los asistentes, el mandatario de los Estados Unidos bromeó: “Disculpen, lo siento mucho. Qué error tan terrible”, aseguró Trump, quien añadió que no hay muchas equivocaciones de su parte.

Su declaración se da en medio de la crisis que se vive en torno al estrecho de Ormuz, el cual se encuentra bloqueado por parte del régimen de Irán luego del inicio de la Operación Furia Épica que tiene como objetivo eliminar el programa nuclear de los ayatolás y lograr un cambio de gobierno.

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Este sábado, el conflicto entró en su segundo mes en medio de unas negociaciones anunciadas por Trump luego de que afirmara que las capacidades militares del régimen fueran significativamente reducidas.

El Comando Central de Estados Unidos reveló videos con los más recientes ataques contra objetivos militares del régimen iraní. Los intensos bombardeos de las fuerzas desplegadas por el Pentágono destruyeron un complejo militar de los Ayatolá.

La Administración Trump ha declarado que su objetivo es debilitar al ejército de la dictadura, hundiendo su armada, destruyendo su capacidad de misiles y drones, y asegurando que el régimen nunca posea armas nucleares.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que espera que los objetivos de la administración Trump en contra del régimen de los ayatolás se logren un periodo de “dos semanas”.

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"Cuando hayamos terminado con ellos, en las próximas dos semanas, estarán más debilitados de lo que han estado en la historia reciente", comentó Rubio el viernes en una reciente reunión del G7.

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