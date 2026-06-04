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Jueves, 04 de junio de 2026
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Elecciones Presidenciales en Colombia

Polémica en Colombia por fallo que prohíbe a De la Espriella usar la camiseta de la selección; el candidato propuso un plan B

junio 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella - AFP
Abelardo de la Espriella - AFP
El candidato colombiano, quien ganó la primera vuelta de las elecciones de Colombia, emitió un comunicado tras la medida judicial.

Este jueves 4 de junio, un juez de Colombia emitió una medida cautelar que prohíbe al candidato presidencial Abelardo de la Espriella y a su movimiento Defensores de la Patria el uso de la camiseta de la selección de fútbol durante actividades de campaña electoral, en medio de la contienda política que coincide con el inicio del Mundial.

La decisión judicial se produce mientras se resuelve una tutela interpuesta luego de las críticas de su rival, el candidato y senador Iván Cepeda, quien cuestionó días atrás el uso de la indumentaria deportiva nacional con fines políticos.

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De la Espriella se refirió a la reciente medida judicial a través de un comunicado en el que dijo que "la camiseta de Colombia no se censura". Además, enfatizó en que "la camiseta no pertenece a ningún partido político, dirigente o campaña", sino que representa el orgullo nacional y la unión de los colombianos.

En esa línea, su movimiento Defensores de la Patria invitó a los ciudadanos a portar voluntariamente la camiseta colombiana desde este 4 hasta el 21 de junio en diversos espacios: hogares, lugares de trabajo, universidades, barrios y reuniones familiares.

De la Espriella argumentó que se trata de "una manifestación ciudadana, voluntaria y pacífica", descartando cualquier carácter partidista.

Por otro lado, el comunicado destacó el derecho constitucional de cada colombiano a vestir una prenda adquirida legalmente y a expresar libremente el orgullo por su país.

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La coincidencia temporal entre el Mundial de fútbol y el proceso electoral colombiano generó un debate sobre la apropiación de símbolos nacionales en actos políticos.

La medida cautelar permanecerá vigente hasta que se emita un fallo definitivo sobre la tutela, proceso que determinará si el uso de la camiseta de la selección constituye una práctica electoral legítima o una apropiación indebida de símbolos deportivos con fines políticos.

Abelardo de la Espriella, abogado de profesión, y el senador Cepeda se disputarán la Presidencia de Colombia el próximo 21 de junio en una segunda vuelta.

Ambos candidatos pasaron al balotaje tras obtener el 43% y el 40% de los votos de la primera vuelta, respectivamente.

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