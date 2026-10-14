Impresionantes imágenes de las inundaciones en municipio vecino de Bogotá: vehículos atrapados por las lluvias

Las fuertes lluvias generaron inundaciones este miércoles 14 de octubre en Soacha, municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado al sur de Bogotá. Las precipitaciones dejaron vehículos atrapados, calles cubiertas de agua y graves complicaciones en la movilidad, según reportes locales.

Uno de los puntos afectados es la Autopista Sur, corredor que conecta a Soacha con la capital colombiana. La acumulación de agua dificulta el paso de automóviles y motocicletas, mientras videos divulgados en redes sociales mostraron la magnitud de las inundaciones.

La emergencia de igual forma afectó el sector de la estación San Mateo, perteneciente al sistema de transporte masivo TransMilenio. Según el reporte inicial, el carril mixto en sentido occidente-oriente fue suspendido de manera temporal para atender la situación.

Los reportes publicados en la jornada reportaron inundaciones en distintas zonas de Soacha, entre ellas Quintanares, Julio Rincón, Compartir, Cazucá y La Capilla. En algunos sectores, el nivel del agua dificultó la circulación y dejó automotores represados.

Un reporte de prensa local señaló que un conductor quedó atrapado en su vehículo en medio de las inundaciones, pero logró salir. Bomberos se desplazaron a sectores afectados para atender la emergencia y vigilar las condiciones de seguridad.

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Las lluvias se generan en una jornada en la que las autoridades de Cundinamarca, departamento que rodea buena parte de Bogotá,sostienen seguimiento a múltiples emergencias relacionadas con las precipitaciones. El balance oficial preliminar contabilizó 16 incidentes entre el 1 y el 13 de octubre, incluyendo nueve casos de inundación.

Las autoridades recomiendan evitar los tramos inundados y no tratar de atravesar corrientes de agua en vehículos. De momento, los reportes consultados no establecen un reporte definitivo de daños ni precisan en qué momento se normalizará por completo la circulación en los sectores afectados.