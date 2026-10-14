NTN24
Miércoles, 14 de octubre de 2026
Miércoles, 14 de octubre de 2026
Colombia

Impresionantes imágenes de las inundaciones en municipio vecino de Bogotá: vehículos atrapados por las lluvias

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Lluvias en Colombia - Foto: EFE
Lluvias en Colombia - Foto: EFE
Un fuerte aguacero inundó calles y vías de Soacha, en Colombia, y obligó a suspender de manera temporal el tránsito por un carril de la Autopista Sur.

Las fuertes lluvias generaron inundaciones este miércoles 14 de octubre en Soacha, municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado al sur de Bogotá. Las precipitaciones dejaron vehículos atrapados, calles cubiertas de agua y graves complicaciones en la movilidad, según reportes locales.

o

Uno de los puntos afectados es la Autopista Sur, corredor que conecta a Soacha con la capital colombiana. La acumulación de agua dificulta el paso de automóviles y motocicletas, mientras videos divulgados en redes sociales mostraron la magnitud de las inundaciones.

La emergencia de igual forma afectó el sector de la estación San Mateo, perteneciente al sistema de transporte masivo TransMilenio. Según el reporte inicial, el carril mixto en sentido occidente-oriente fue suspendido de manera temporal para atender la situación.

Los reportes publicados en la jornada reportaron inundaciones en distintas zonas de Soacha, entre ellas Quintanares, Julio Rincón, Compartir, Cazucá y La Capilla. En algunos sectores, el nivel del agua dificultó la circulación y dejó automotores represados.

Un reporte de prensa local señaló que un conductor quedó atrapado en su vehículo en medio de las inundaciones, pero logró salir. Bomberos se desplazaron a sectores afectados para atender la emergencia y vigilar las condiciones de seguridad.

o

Las lluvias se generan en una jornada en la que las autoridades de Cundinamarca, departamento que rodea buena parte de Bogotá,sostienen seguimiento a múltiples emergencias relacionadas con las precipitaciones. El balance oficial preliminar contabilizó 16 incidentes entre el 1 y el 13 de octubre, incluyendo nueve casos de inundación.

Las autoridades recomiendan evitar los tramos inundados y no tratar de atravesar corrientes de agua en vehículos. De momento, los reportes consultados no establecen un reporte definitivo de daños ni precisan en qué momento se normalizará por completo la circulación en los sectores afectados.

Temas relacionados:

Colombia

Lluvias

Bogotá

Inundaciones

Internacional

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es una captura sistemática del estado": abogado sobre escándalo de Alcocer por presunto tráfico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“¿Quién será responsable de mi muerte?”: coronel Pérez alega que no ha recibido la atención requerida para el cáncer que padece

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Operaron desde el espacio y con sistemas electromagnéticos: nuevos detalles de la captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Golpes con bates y tubos: así es el brutal panorama de torturas de presos políticos en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

“Total derroche”: excandidata republicana sobre la crisis diplomática que dejó Petro con EE. UU. e Israel

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Cuando un gobierno decide qué es verdad o qué es mentira, se pierde la libertad de expresión; eso en México lo estamos viviendo": Internacionalista Stephanie Henaro

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Estados Unidos elimina límites a emisiones de centrales eléctricas y reabre debate climático

Ver más

Videos

Ver más
Cilia Flores y Nicolás Maduro
Nicolás Maduro

Así será la primera comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores por torturas ante tribunal de Nueva York

Eva Ferrer y Verónica Alcocer / FOTO: redes sociales
Verónica Alcocer

Eva Ferrer pide garantías de protección por gran nivel de riesgo tras señalamientos contra Verónica Alcocer

Verónica Alcocer - Foto: EFE.
Verónica Alcocer

"Es una captura sistemática del estado": abogado sobre escándalo de Alcocer por presunto tráfico

Piden a la DEA investigar denuncias contra Verónica Alcocer - Fotos: AFP-EFE
DEA

Atención: Con este documento piden a la DEA investigar denuncias contra Verónica Alcocer por presunto tráfico

Coronel Óscar Pérez Romero / FOTO: Captura de pantalla
Venezuela

“¿Quién será responsable de mi muerte?”: coronel Pérez alega que no ha recibido la atención requerida para el cáncer que padece

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

"No creo que necesitemos la intervención militar": Trump asegura que EE. UU. podría alcanzar un acuerdo con el régimen de Cuba

Luna | EFE
Nasa

La nueva carrera por la Luna: Estados Unidos, China y Rusia compiten por instalar reactores nucleares

Manifestación petrista en Colombia / FOTO: EFE
Colombia

Protestas del petrismo en Colombia contra Abelardo De la Espriella: "es una manifestación insólita"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Servir o no a la verdad: el dilema de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

"No creo que necesitemos la intervención militar": Trump asegura que EE. UU. podría alcanzar un acuerdo con el régimen de Cuba

Luna | EFE
Nasa

La nueva carrera por la Luna: Estados Unidos, China y Rusia compiten por instalar reactores nucleares

Manifestación petrista en Colombia / FOTO: EFE
Colombia

Protestas del petrismo en Colombia contra Abelardo De la Espriella: "es una manifestación insólita"

Adultos mayores buscando su sustento en Venezuela como vendedores ambulantes / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos de referencia: EFE
Crisis económica

Pese a la narrativa de Delcy Rodríguez, Venezuela volvió a quedar en la última posición del Índice de Libertad Económica

Cilia Flores y Nicolás Maduro | Fotos: EFE
Estados Unidos

Convocan protesta en Nueva York durante la comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores por nuevos cargos de tortura

Régimen de Irán - Foto: EFE
Régimen de Irán

El régimen de Irán asegura que las negociaciones con Estados Unidos son "inútiles"

Abelardo de la Espriella (AFP)
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella anunció cambios en la Policía de Santa Marta tras fuga de 41 detenidos: “Pido tranquilidad, no se trata de delincuentes de alta peligrosidad”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023