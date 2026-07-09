Irán responde a EE. UU. con ataques a sus bases militares de Medio Oriente y acusa a Trump de "crímenes de guerra"

Tras los nuevos ataques de Estados Unidos a Irán, el régimen de los ayatolás tomó represalias contra varios aliados petroleros de Washington en el Golfo y, al tiempo, denunció un "crimen de guerra".

Irán desafía a Washington con su intención de cobrar peaje a los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz, pese a que no lo hacía antes de los ataques israelíes y estadounidenses del 28 de febrero, que desencadenaron la actual contienda.

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Asimismo, la teocracia asegura que está convencida de que Washington intenta sabotear el entierro de su exlíder supremo Alí Jamenei.

Pero los ojos están principalmente en Ormuz, la vía marítima por la que antes de la guerra transitaba el 20% del petróleo y el gas natural licuado consumidos a nivel mundial, ha sido un foco de tensión recurrente en este conflicto.

No obstante, los precios del petróleo, que llegaron a dispararse en los últimos meses, se mantenían globalmente estables, moviéndose este jueves en los niveles previos a la guerra.

Mientras el ejército estadounidense acusa a Irán de haber atacado el martes al menos tres barcos comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz, el jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que Ormuz sólo abrirá de pleno bajo "disposiciones iraníes" por mucho que Estados Unidos defienda la libertad de navegación, sin peajes ni impuestos.

Este jueves, el Comando Central de Estados Unidos confirmó que sus ataques alcanzaron unos 90 objetivos militares iraníes, en su mayoría sus sistemas de defensa aérea, depósitos de misiles y drones.

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Pese a la respuesta bélica del régimen iraní, denunció que los ataques de Estados Unidos "representan sin ninguna duda un crimen de guerra flagrante" y prometió "defender su integridad territorial, su soberanía y su seguridad nacional".

Los Guardianes de la Revolución iraníes aseguraron haber contraatacado contra bases estadounidenses en Baréin y Kuwait, mientras que el ejército regular dijo también haber atacado objetivos en Kuwait, Catar y Baréin, tres monarquías del Golfo aliadas de Washington.

También se escucharon aviones de guerra sobre la isla iraní de Kish, y varias explosiones sacudieron las ciudades portuarias de Bandar Abás, Konarak y Shabahar, según la agencia noticiosa oficial IRNA.

"Esto es en represalia por el bombardeo de barcos de ayer por parte de Irán. Si vuelve a ocurrir, será mucho peor", escribió Trump en su plataforma Truth Social.