"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

La abogada venezolana especializada en derechos humanos y cofundadora de la ONG 'Justicia, Encuentro y Perdón', Martha Tineo, conversó con el programa La Tarde de NTN24 sobre los informes del traslado de algunos presos políticos de El Helicoide.

La invitada comentó sobre las declaraciones de Marco Rubio acerca de la clausura de El Helicoide que "el secretario del Departamento de Estado norteamericano afirmaba el cierre del Helicoide y organizaciones de la sociedad civil, familiares y víctimas desmentimos esa información".

Pero que "lo que sí vemos es que las decisiones se siguen tomando sin ningún tipo de respeto a la dignidad, sin ningún tipo de consideración hacia esos seres humanos que están privados de la libertad".

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Tineo también acotó que los movimientos que se han dado en el centro de torturas y el traslado de algunos presos políticos "es una realidad que golpea fuertemente y lo que hace es demostrar que toda esa propaganda, que todo ese ejercicio de comunicación política no puede sostenerse de ninguna manera ante una realidad que golpea".

"No se trata solamente de clausurar simplemente el Helicoide, porque en el Helicoide se han cometido crímenes contra los derechos humanos y lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense como parte de investigaciones que deben llevarse a cabo para establecer las responsabilidades y eventual condena de quienes fueron los perpetradores de la comisión de esos crímenes", agregó.

Y puntualizó que "hay que liberar a todos los presos políticos en Venezuela porque, más allá de todos los anuncios que estamos escuchando desde enero, nuestra organización mantiene un registro de más de 600 presos políticos actualmente".