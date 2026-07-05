Federación Ecuatoriana de Futbol presentó reclamo formal por las amenazas y agresiones contra la selección en el partido contra México en el Mundial

El Mundial ya terminó para Ecuador tras caer ante la anfitriona México en los dieciseisavos del torneo. Sin embargo, parece ser que las polémicas que rodean al conjunto sudamericano parecen no haber acabado con su salida de la competencia.

TE PUEDE INTERESAR:

Esto porque en las últimas horas la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) emitió un comunicado en el que afirmó que presentó un reclamo formal a la FIFA por el caso de unas supuestas amenazas contra la hinchada y el plantel.

Desde sus medios oficiales la FEF explicó que: "sobre lo sucedido frente a México. La Federación presentó un reclamo formal ante la FIFA, solicitando una investigación pormenorizada de los hechos ocurridos antes y durante el partido, incluidos todos aquellos que pueden haber comprometido temas de seguridad para nuestra hinchada y jugadores".

"Este es el canal correcto y oficial para esclarecer cualquier situación relacionada con un encuentro de esta magnitud", añadió la institución.

Además, el ente rector del fútbol ecuatoriano aclaró el tema del retorno de los futbolistas diciendo: "una vez liberada la concentración y concluida la participación en el Mundial, la Federación facilitó las condiciones necesarias para que cada jugador pudiera trasladarse, con libertad, al destino de su preferencia".

VEA TAMBIÉN Polémica en el Mundial por la decisión de la FIFA de permitirle jugar a la estrella de Estados Unidos, Folarin Balogun, pese a la sanción por expulsión o

También se refirió a la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida del argentino Sebastián Beccacece: "la Federación ha iniciado el proceso de búsqueda del nuevo técnico de la Selección Nacional".

"Se trata de una decisión que se está tomando con seriedad y cuidado, pensada para construir un proyecto competitivo de mediano y largo plazo", acotó.

El escrito de la FEF se da luego de los reclamos contra la organización del Mundial por la serenata que recibió 'La Tri' por parte de la afición mexicana en la noche anterior al partido que enfrentaron ambas selecciones.

Pero eso no es todo porque también se denunciaron agresiones y amenazas contra los jugadores y los aficionados del conjunto ecuatoriano. Tras conocerse esto, la FEF había emitido un comunicado en el informó que envió un reclamo a la organización del torneo.

"Sobre algunas acciones extra futbolísticas acontecidas en la previa al partido de dieciseisavos de final, la Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que ha enviado un reclamo a la organización, pues este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un mundial de fútbol debería representar".

"Por ello, la FEF hace un llamado respetuoso a las autoridades competentes a prestar mayor atención a estos acontecimientos y a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico e hinchas. Confiamos en que estos hechos antideportivos no empañen la fiesta futbolística que une a dos países hermanos y en que prevalezcan, en todo momento, el respeto, la sana competencia y el fair play que dan sentido a una Copa del Mundo", puntualiza el escrito.