"Rusia desató el infierno": atroz ataque con cientos de drones y decenas de misiles contra Ucrania deja 18 muertos y día de luto en Kiev

Rusia lanzó cientos de drones y decenas de misiles contra la capital de Ucrania, Kiev, en la madrugada del jueves. Los bombardeos destruyeron varios edificios residenciales, y dejaron sin vida a al menos a 18 personas y decenas de heridos.

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Varias explosiones sacudieron el centro de Kiev y resonaron por toda la capital durante la noche, mientras miles de residentes corrían a refugiarse en búnkeres y estaciones de metro subterráneas.

El ataque causó la mayor destrucción en Kiev en lo que va del año y fue el más mortífero desde al menos mayo, cuando 24 personas murieron en un ataque que derribó un bloque de apartamentos.

El presidente Volodímir Zelenski, que interrumpió una visita a Irlanda para regresar rápidamente al país, afirmó que se habían reportado daños en más de 20 lugares de la capital.

"El ataque principal se dirigió contra Kiev", dijo. "El suministro de defensa aérea para Ucrania es una prioridad absoluta y crucial", afirmó, e instó a los aliados de Ucrania a mantener sus contribuciones a un fondo para la compra de armamento de Estados Unidos, incluidos misiles de defensa aérea Patriot.

Rusia lanzó 74 misiles y 496 drones durante la noche, según informó la Fuerza Aérea ucraniana. Yuri Ihnat, portavoz de la Fuerza Aérea, declaró que el número de misiles balísticos era inusualmente alto y que su tasa de interceptación era baja.

Es importante mencionar que Ucrania ha sufrido escasez de misiles Patriot, diseñados para interceptar misiles balísticos, misiles de crucero y aeronaves, en los últimos meses.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso, en un mensaje de Telegram, afirmó que en su "ataque masivo" se utilizaron armas de largo alcance y alta precisión lanzadas desde el aire, tierra y mar, así como drones, y alcanzó instalaciones militares y energéticas, además de aeropuertos en Kiev y otros lugares.

Moscú afirmó que los ataques fueron una supuesta represalia por los ataques con drones ucranianos contra Rusia.

Kiev, que ha intensificado los ataques en las últimas semanas contra el suministro interno de combustible de Rusia, declaró haber atacado durante la noche una refinería de petróleo en la región rusa de Nizhni Nóvgorod, donde el gobernador informó de una persona fallecida en un ataque contra una instalación industrial.

El Kremlin afirmó que los comandantes militares rusos informaron al presidente Vladimir Putin sobre los ataques rusos, y añadió que Moscú continuaría aumentando la presión sobre Ucrania para lograr sus objetivos bélicos.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, anunció un día de luto nacional para el viernes en Kiev. Indicó que se registraron daños en toda la ciudad, de aproximadamente 3 millones de habitantes, y que algunos edificios sufrieron graves daños.

Katarina Mathernova, embajadora de la UE en Ucrania, declaró que "Rusia desató el infierno en Kiev" durante la noche y que el incendio afectó a las viviendas utilizadas por el personal diplomático.

Los diplomáticos resultaron ilesos, pero sus pertenencias sufrieron daños en el incendio que arrasó el edificio.