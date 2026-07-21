Expectativa por tercera audiencia de Maduro en EE. UU. en momentos en los que Venezuela enfrenta la tragedia por los terremotos

El dictador venezolano Nicolás Maduro se enfrenta este miércoles 22 de julio a su tercera audiencia en Estados Unidos tras ser capturado el 3 de enero en una operación especial de Washington en Caracas. “Van a intentar de nuevo el tema de la anulación, aludiendo a los tratados internacionales, al incumplimiento de la ley de extradición con Venezuela (...) Al menos, si no anular, si dilatar”, comentó en entrevista con NTN24 el analista Manuel Aguilera.