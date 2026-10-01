Murió Peppino Mazzullo, el actor que dio voz a 'Topo Gigio', a los 100 años

El reconocido actor y artista de doblaje italiano Peppino Mazzullo, famoso por prestar su voz durante décadas a Topo Gigio, falleció este miércoles 30 de septiembre a los 100 años.

El intérprete murió en su casa de Santo Stefano di Briga, localidad cercana a Mesina y también su lugar de nacimiento, donde había nacido en 1926.

Según informaron los medios internacionales, Mazzullo había celebrado su centenario el pasado 6 de junio.

Su carrera estuvo vinculada al teatro, la radio y la televisión, aunque alcanzó especial reconocimiento por su trabajo con Topo Gigio, personaje al que comenzó a dar voz en 1961.

Durante cerca de 45 años, Mazzullo fue la voz del popular ratón creado por Maria Perego y Federico Caldura.

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Topo Gigio había debutado en televisión en 1959 y, durante sus primeras apariciones, fue interpretado vocalmente por Domenico Modugno. Dos años más tarde, Mazzullo tomó el relevo y mantuvo el papel hasta 2006, consolidando una asociación profesional que se prolongó por más de cuatro décadas.

La carrera artística de Mazzullo se inició mucho antes de su llegada a Topo Gigio. Después de sus primeras experiencias sobre los escenarios en su ciudad natal, se trasladó a Roma durante la posguerra, donde estudió en la Academia de Arte Cinematográfico.

A lo largo de su trayectoria participó en numerosas producciones teatrales y trabajó tanto en radio como en televisión. También dio vida al personaje infantil Richetto en el programa Zecchino d'Oro, interpretación que mantuvo durante el periodo comprendido entre 1961 y 2006.

Su trabajo como voz de Topo Gigio le permitió formar parte de diversos programas de la televisión italiana y compartir espacios con reconocidas figuras, entre ellas Raffaella Carrà y Cino Tortorella. El popular ratón también estuvo presente en programas como Canzonissima, hasta convertirse en uno de los personajes recurrentes y más reconocibles de la televisión italiana.