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Martes, 12 de mayo de 2026
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Clan del Golfo

Fiscalía de Colombia se negó a suspender órdenes de captura contra jefes del Clan del Golfo tras pedido de Petro

mayo 12, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El ente acusador argumentó que no accedería a interrumpir las órdenes de detención hasta no tener "información suficiente y verificable" sobre si se cumplen los "requisitos legales sobre el estado avanzado del proceso de paz".

Este martes, la Fiscalía General de Colombia anunció su decisión de no suspender las órdenes de captura contra el jefe del Clan del Golfo y 28 de sus miembros tras un pedido del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien se encuentra negociando la paz con el grupo criminal.

Jobanis de Jesús Ávila, alias "Chiquito Malo", es jefe de dicha organización ilegal considerada el mayor cartel narco del país. Para finales de abril, el Gobierno Petro había solicitado al ente acusador la suspensión de las órdenes de arresto en su contra y inclusión en la lista de beneficiarios.

El Clan del Golfo, organización clasificada como terrorista por Estados Unidos, negocia en Catar su desarme desde hace ocho meses, esto en el marco de la fallida política de "paz total" del Gobierno Nacional, que busca desmovilizar a todos los grupos armados.

Según argumentó la Fiscalía colombiana, no accedería a interrumpir las órdenes de detención hasta no tener "información suficiente y verificable" sobre si se cumplen los "requisitos legales sobre el estado avanzado del proceso de paz".

Por otro lado, el ente acusador insistió en que "Chiquito Malo" tiene una orden de extradición vigente hacia Estados Unidos que fue aprobada por una corte colombiana, sobre la que el Ejecutivo debe dar su visto bueno final para ejecutarla.

A tres meses de dejar el poder, la política de Paz Total del presidente Petro muestra escasos avances.

De acuerdo con la defensa del grupo criminal, ve "imposible" lograr un acuerdo de paz antes del fin del mandato el 7 de agosto.

Cabe subrayar que el Clan del Golfo, de origen paramilitar, es señalado de traficar la mayor parte de la cocaína que se produce en Colombia.

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