"¿Qué es lo que sabe 'Calarcá' del Gobierno Petro que es intocable para él?": gobernador de Antioquia cuestiona la política de paz en Colombia

Hay alerta en Colombia por una polémica resolución del Gobierno Petro que beneficia a varios criminales a pocos días de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

La polémica resolución, fechada el 29 de abril de 2026, incluye a Jobanis de Jesús Ávila, alias "Chiquito Malo", uno de los criminales más buscados del país, por quien las autoridades ofrecen 5 mil millones de pesos de recompensa. La Corte Suprema de Justicia había avalado la extradición de Ávila y Camilo Esteban Betancur Rosero, alias "Max", en enero de 2026, ambos requeridos por Estados Unidos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos respondió a NTN24 con firmeza: "Estamos plenamente comprometidos a tomar las medidas adecuadas contra los grupos extranjeros que participan en actividades terroristas". Esta declaración contrasta con la política de "Paz Total" del gobierno colombiano, que mantiene negociaciones con grupos armados.

En diálogo con La Noche de NTN24, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, presentó cifras alarmantes sobre la expansión criminal en Antioquia: "Desde que Petro está en el gobierno, solo en Antioquia, las FARC crecieron un 70%, el Clan del Golfo un 60%". Según el informe de la Fundación Ideas para la Paz, el Clan del Golfo pasó de 7,551 integrantes en 2024 a 9,840 en 2026, un incremento del 30% en un año y del 140% desde 2022.

La organización criminal también expandió su presencia territorial de 145 municipios en 2022 a 296 en 2026, operando en 17 departamentos colombianos. Los principales corredores permanecen en Antioquia, Chocó, especialmente en Urabá y Bajo Cauca, desde donde controlan rutas de narcotráfico hacia el Caribe y Centroamérica.

El gobernador denunció especialmente el caso de Alexander Díaz Mendoza, alias "Calarcá", cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las FARC, nombrado "gestor de paz" en 2025 tras la suspensión de sus órdenes de captura. "Calarcá le tiene la cola pisada a Petro", afirmó Rendón, señalando que este criminal incrementó sus filas de 1,400 a 2,958 integrantes entre 2023 y 2026, un aumento del 111%.

El caso más reciente que ilustra esta violencia criminal es el asesinato del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia, el 8 de mayo de 2026. Las autoridades señalan a John Enzo Chala Torrejano, alias "Víctor Chala", sicario de Calarcá, como presunto responsable. El presidente Petro minimizó el crimen atribuyéndolo a "la lucha por el oro" y generó indignación entre las autoridades departamentales. “La mejor forma de honrar la memoria de este muchacho es que la fuerza pública cace a estos criminales”, indicó.

"Ningún colombiano debería tener toda una zona alguna vedada para su tránsito, menos a un periodista", declaró el gobernador.

En ese sentido, se cuestionó la postura del Gobierno Petro con algunos jefes criminales. “¿Qué es lo que sabe Calarcá del gobierno Petro que es intocable para él? ¿Por qué deja que este bandido con sus secuaces nos siga asolando? A mí me parece que esa es una pregunta que hay que hacer reiteradamente en el contexto nacional, porque este criminal no puede tomarse la tranquilidad de los municipios del norte de Antioquia, del nordeste y de sus pobladores”, subrayó.

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“¿Cuál es el afán de un gobierno legítimamente elegido de estar contemporizando con el crimen, de querer arrodillar a toda la institucionalidad frente a bandidos? ¿Qué tiene que negociar un gobierno con criminales?”, agregó.

A su vez, relacionó la situación de seguridad que vive el país con el proceso electoral, ya que para él “tiene claramente un propósito político” y solicitó a la administración de Estados Unidos que despliegue observadores internacionales para los comicios.