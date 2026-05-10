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Domingo, 10 de mayo de 2026
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Conflicto Armado

“Estamos metidos en un ciclo de conflicto que va a ser a largo plazo”: Experto sobre la actualidad mundial

mayo 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Razón de Estado
En Razón de Estado se habló acerca de los diferentes conflictos que se están viendo en el mundo y se analizó qué tan cerca se está del fin del conflicto.

Román Ortiz, experto en seguridad y geopolítica, estuvo como invitado en el programa Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez para hablar de los diferentes conflictos que hay en el mundo como lo que está sucediendo en Ucrania o en Irán.

Estamos metidos en un ciclo de conflicto que va a ser a largo plazo, las guerras en Ucrania y en Irán no se van a resolver a corto plazo porque los jugadores en ambos conflictos están jugándose cosas decisivas y en consecuencia, de alguna manera, estamos navegando en un periodo de conflicto bélico que va a prolongarse en el tiempo”, aseveró.

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