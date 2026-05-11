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Lunes, 11 de mayo de 2026
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Cuba

Experto revela los tres puntos débiles del régimen cubano en medio de rumores de un posible operativo de EE. UU. en la isla

mayo 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El análisis de la situación por parte de Julio Shiling en El Informativo USA de NTN24.

Estados Unidos ha intensificado significativamente sus operaciones de vigilancia militar sobre Cuba, ejecutando al menos 25 misiones aéreas desde el 4 de febrero, según información revelada por el portal Axios y confirmada por datos de Flightradar 24.

Los despliegues incluyen aviones de patrulla marítima P-8A Poseidón y drones de reconocimiento MQ-4C Triton, algunos operando a menos de 64 kilómetros de la costa cubana.

Las misiones de inteligencia se concentran en puntos críticos como La Habana, Santiago de Cuba, el puerto de Mariel y la base naval de Guantánamo.

Según los reportes, estas operaciones de vigilancia persistente superan las 12 horas continuas y permiten monitorear tráfico logístico, rutas de suministros y señales en todo el perímetro insular.

El secretario de Estado Marco Rubio lidera la estrategia de máxima presión contra el régimen de Miguel Díaz-Canel.

"Cuba es un estado fallido que lleva muchos años gestionándose de forma desastrosa", afirmó Rubio, añadiendo que "en poco tiempo caerá y nosotros estaremos allí para echarles una mano".

Funcionarios de la Casa Blanca consideran que el régimen cubano podría colapsar antes de finales de año sin intervención militar, aunque ese calendario no sería suficientemente rápido para Trump, quien ha presionado a sus asesores para explicar por qué los esfuerzos por provocar la caída del gobierno no han tenido éxito.

Esta presencia aérea prolongada obliga a las fuerzas del régimen a mantener sus radares encendidos permitiendo a Washington registrar ubicaciones exactas y probar protocolos de respuesta.

El patrullaje en la costa sur y la Isla de la Juventud completa el cerco sobre las capacidades operativas del gobierno cubano.

El análisis de la situación por parte de Julio Shiling destaca la presencia de capacidades represivas concentradas que prolongan el poder del régimen comunista en Cuba.

Afirma que una estrategia similar a la operación estadounidense en Irán podría aplicar en Cuba, centrada en atacar puntos críticos de infraestructura militar e inteligencia para facilitar un cambio de régimen.

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