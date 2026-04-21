Confirman los nombres de los cinco muertos en temible cárcel venezolana de Yare tras un motín

Este martes, el Ministerio del Servicio Penitenciario de Venezuela confirmó la muerte de 5 presos tras un motín en la cárcel de Yare, en el estado Miranda, luego de que familiares y ONGs denunciaran una situación irregular en dicho centro.

La entidad detalló que el lunes "se suscitó una riña entre privados de libertad que devino en un motín en el Centro Penitenciario Región Capital Yare IlI", establecimiento "de máxima seguridad" que está "destinado al resguardo de líderes negativos y miembros de bandas criminales".

De acuerdo con el comunicado, entre los fallecidos se encuentran Keivin Matamoros, Eliecer Córdoba, Erkin Ramos, José Andrade, Jean Carlos Jiménez.

Ante la información indicó que “el Ministerio Público ha iniciado una investigación a fin de determinar las circunstancias exactas de lo ocurrido”.

El lunes, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) alertó en X sobre una "situación irregular" en el centro penitenciario y la suspensión de visitas familiares sin explicar las razones.

El OVP mencionó que se hablaba de "posibles traslados o un presunto motín" y señaló la presencia de ambulancias en la zona.

Mediante un comunicado breve, el Ministerio Público anunció que nombró una comisión para "esclarecer los hechos y proteger los derechos de la población privada de libertad" en esa cárcel.

En su declaración del lunes, la ONG había solicitado información sobre lo ocurrido y compartió un video de familiares exigiendo a gritos: "¡Queremos visita!".