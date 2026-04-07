El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Nunca hemos medido tanto la naturaleza. Y, sin embargo, nunca ha estado tan fuera de los portafolios de inversión.

En la última década hemos avanzado de forma notable en la valoración del capital natural. Marcos como el SEEA, estándares ESG, taxonomías verdes y múltiples metodologías han logrado algo que parecía imposible hace apenas unos años: ponerle números a la naturaleza. Hoy sabemos cuánto valen los bosques, los humedales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que sostienen nuestras economías.

Pero hay un problema fundamental: ese valor no se está traduciendo en inversión. Hemos confundido reconocer valor con hacerlo invertible.

La ilusión de la medición

Existe una premisa que ha guiado buena parte del debate. Si logramos medir mejor la naturaleza, el capital fluirá hacia su conservación. Es una idea intuitiva, elegante… y equivocada.

Los mercados no funcionan sobre la base del valor teórico, sino sobre flujos de caja, riesgo y certidumbre.

Un activo entra en un portafolio no porque sea valioso en abstracto, sino porque:

Genera ingresos predecibles.

Tiene un marco regulatorio claro.

Permite gestionar el riesgo.

Nada de eso está garantizado por una buena métrica. Por eso, a pesar de todos los avances en contabilidad ambiental, la naturaleza sigue siendo, en términos financieros, un activo invisible.

El verdadero cuello de botella

El problema no es la falta de información. Es la falta de estructura financiera.

Mientras el capital natural permanezca en el ámbito de indicadores, reportes y cuentas satélite, no competirá con otros usos del capital. No importa cuán sofisticada sea la valoración. Si no existe un mecanismo que convierta ese valor en ingresos verificables, no habrá inversión a escala.

Esto se vuelve evidente en el territorio.

Cuando una comunidad debe elegir entre conservar un ecosistema o destinarlo a actividades productivas, la decisión no se toma en función del valor ecológico. Se toma en función de las alternativas económicas reales.

Si la conservación no ofrece una, pierde. No por falta de conciencia, por falta de incentivos.

De valor a activo

El punto de inflexión ocurre cuando la naturaleza deja de ser solo “valiosa” y pasa a ser un activo invertible.

Eso sucede cuando se cumplen tres condiciones claras:

Flujo de caja verificable: la conservación o restauración debe generar ingresos concretos, medibles y transferibles. Sin flujo de caja, no hay activo. Señal regulatoria clara: los mercados necesitan certidumbre. Instrumentos como los mecanismos del Artículo 6 del Acuerdo de París, cuando están bien implementados, pueden proporcionar esa señal. Alineación de incentivos locales: si quienes habitan el territorio no capturan parte del valor económico generado, el modelo no es sostenible. La legitimidad no se construye con métricas, sino con beneficios.

Cuando estos tres elementos se combinan, algo cambia radicalmente. La naturaleza entra en el lenguaje del capital.

El salto pendiente

América Latina tiene una oportunidad única. Es una de las regiones con mayor riqueza natural del planeta, pero también una de las que más necesita movilizar capital para su desarrollo.

Seguir profundizando únicamente en medición y marcos conceptuales nos acerca a entender mejor el problema, pero no a resolverlo.

El salto que falta no es técnico. Es financiero.

Se trata de diseñar mecanismos que transformen el capital natural en activos que puedan ser financiados, asegurados, invertidos y escalados. De pasar de la contabilidad a la estructuración.

Porque mientras la naturaleza no entre en los portafolios, seguirá saliendo de los territorios.

Una conversación incómoda pero necesaria

Esto implica abrir una conversación que no siempre es cómoda. La de los mercados.

Durante años, parte del debate ha evitado este terreno por temor a “mercantilizar” la naturaleza. Sin embargo, la realidad es que ya existe una competencia económica por el uso del suelo, los recursos y los ecosistemas.

La pregunta no es si habrá mercado. La pregunta es qué tipo de mercado vamos a construir:

Uno que degrade y agote.

O uno que regenere y sostenga.

Del diagnóstico a la acción

El capital natural no necesita más métricas. Necesita mecanismos que lo conecten con el capital. Necesita pasar de ser un concepto reconocido a un activo financiable.

Y para eso, debemos dejar de pensar únicamente en cómo medir la naturaleza, y empezar a diseñar cómo invertir en ella.

Porque, al final, las decisiones que transforman el territorio no se toman en los reportes. Se toman en los portafolios.