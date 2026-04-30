NTN24
Jueves, 30 de abril de 2026
Jueves, 30 de abril de 2026
Tren de Aragua

Cae organización criminal vinculada al Tren de Aragua acusada de explotar sexualmente a mujeres extranjeras

abril 30, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Foto referencia de un pandillero capturado en Guatemala | AFP
Foto referencia de un pandillero capturado en Guatemala | AFP
La organización estaba integrada por dos bandas criminales y en total fueron capturadas 28 personas.

La policía de Perú desarticuló este jueves a dos organizaciones criminales vinculadas al Tren de Aragua, tras la captura de 23 ciudadanos venezolanos y 5 peruanos acusados de explotar sexualmente a mujeres extranjeras en distintas regiones del país.

Según la policía, los integrantes de las bandas criminales Hijos de Dios y Tren del Llano se encargaban de trasladar a ciudadanas de nacionalidad venezolana y colombiana hacia el territorio peruano.

o

Una vez en el país, las mujeres eran instaladas en hostales, discotecas y clubes nocturnos para prostituirlas.

"Las tenían retenidas en casas de acogida, como ellos le denominan, para prostituirlas", dijo el general de la policía Manuel Lozada a la radio RPP.

Las dos organizaciones criminales operaban desde 2021.

La acción conjunta de la policía y la fiscalía se realizó la madrugada del jueves en 39 inmuebles de diez regiones de Perú.

o

En 2025, la policía rescató a 123 mujeres que eran explotadas sexualmente por la organización Los Hijos de Dios.

La organización criminal Tren de Aragua se conformó en 2014 en el estado venezolano de Aragua. De acuerdo con informes de inteligencia, se extendió a ocho países sudamericanos, entre ellos Colombia, Perú y Chile.

Está acusada de trata de personas, asesinatos, secuestros, robos, drogas y extorsión.

Temas relacionados:

Tren de Aragua

Venezuela

Perú

Delitos

Explotación sexual

Mujeres

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Dónde están los medicamentos de Estados Unidos para los pacientes en Venezuela? Hubo fotos y aplausos, pero las cajas no aparecen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Parlamento Europeo aprobó mantener sanciones contra el régimen venezolano: habla eurodiputado español

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Está funcionando como la administración lo planificó, pero la única opción es que culmine con elecciones": Diaz-Balart a NTN24 sobre plan de tres fases de EE. UU. en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Cuando hablaba con él, comencé a temblar": periodista relata indignada su encuentro con Plasencia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Tenemos que tener elecciones en Venezuela este año”: Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Carrera Árboles para Mi País: deporte, naturaleza y siembra en un solo evento

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Félix Plasencia

"Tonterías": indignante respuesta de Félix Plasencia, representante del régimen en EE. UU., sobre presos políticos en Venezuela

Foto de referencia: Canva
Oro

EE. UU. ha estado utilizando oro ilegal de cárteles colombianos para fabricar sus monedas: graves revelaciones del New York Times

Ataques de EE. UU. contra el régimen de Irán - Fotos: EFE
Régimen de Irán

Estudio revela el nivel de desgaste de la capacidad militar del régimen de Irán tras ataques de Estados Unidos: "Ya no tiene cómo defender lo poco que le queda"

Marcha del Día del Trabajo en Venezuela / FOTO: EFE
Día del Trabajo

Así será la marcha del 1 de mayo en Venezuela por mejores condiciones laborales: “El salario está prácticamente desaparecido”

Juan Pablo Guanipa (EFE)
Juan Pablo Guanipa

Juan Pablo Guanipa le pidió a Marco Rubio acelerar la transición en Venezuela e insistió que María Corina Machado debe volver pronto a su país

Más de Actualidad

Ver más
Teotihuacán (AFP)
Claudia Sheinbaum

Tiroteo en la zona arqueológica mexicana de Teotihuacán deja al menos un muerto y varios heridos

Cayetana Álvarez de Toledo, miembro del Congreso de los Diputados de España - Foto: NTN24
Cayetana Álvarez

"Delcy Rodríguez es una figura criminal, una torturadora, no es la persona que va a liderar la transición": Cayetana Álvarez

Laura Dogu (AFP)
Laura Dogu

Laura Dogu deja su cargo como encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela: "Mi asignación temporal en Caracas llega a su fin"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La democracia invisible

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Richard Ríos | Foto: EFE
Richard Ríos

José Mourinho habló sobre el estado del colombiano Richard Ríos antes del derbi contra el Sporting de Lisboa: "las lesiones musculares siempre me asustan"

Begoña Gómez y Pedro Sánchez (AFP)
España

Juez procesa a la esposa de Pedro Sánchez por cuatro delitos, incluidos malversación y tráfico de influencias

Captura de Nicolás Maduro - EFE /Documento Departamento de Justicia de EE. UU.
Nicolás Maduro

Departamento de Justicia de EE. UU. autoriza al régimen venezolano pagar defensa de Maduro y su esposa bajo dos condiciones: esto dice el documento oficial

Teotihuacán (AFP)
Claudia Sheinbaum

Tiroteo en la zona arqueológica mexicana de Teotihuacán deja al menos un muerto y varios heridos

Cayetana Álvarez de Toledo, miembro del Congreso de los Diputados de España - Foto: NTN24
Cayetana Álvarez

"Delcy Rodríguez es una figura criminal, una torturadora, no es la persona que va a liderar la transición": Cayetana Álvarez

Laura Dogu (AFP)
Laura Dogu

Laura Dogu deja su cargo como encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela: "Mi asignación temporal en Caracas llega a su fin"

Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella - EFE/AFP
Colombia

"Quienes piensen en hacerles daño enfrentarán una terrible represalia si siquiera lo intentan": subsecretario de Estado Michael Kozack sobre amenazas a candidatos en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre