Cae organización criminal vinculada al Tren de Aragua acusada de explotar sexualmente a mujeres extranjeras

La policía de Perú desarticuló este jueves a dos organizaciones criminales vinculadas al Tren de Aragua, tras la captura de 23 ciudadanos venezolanos y 5 peruanos acusados de explotar sexualmente a mujeres extranjeras en distintas regiones del país.

Según la policía, los integrantes de las bandas criminales Hijos de Dios y Tren del Llano se encargaban de trasladar a ciudadanas de nacionalidad venezolana y colombiana hacia el territorio peruano.

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Una vez en el país, las mujeres eran instaladas en hostales, discotecas y clubes nocturnos para prostituirlas.

"Las tenían retenidas en casas de acogida, como ellos le denominan, para prostituirlas", dijo el general de la policía Manuel Lozada a la radio RPP.

Las dos organizaciones criminales operaban desde 2021.

La acción conjunta de la policía y la fiscalía se realizó la madrugada del jueves en 39 inmuebles de diez regiones de Perú.

En 2025, la policía rescató a 123 mujeres que eran explotadas sexualmente por la organización Los Hijos de Dios.

La organización criminal Tren de Aragua se conformó en 2014 en el estado venezolano de Aragua. De acuerdo con informes de inteligencia, se extendió a ocho países sudamericanos, entre ellos Colombia, Perú y Chile.

Está acusada de trata de personas, asesinatos, secuestros, robos, drogas y extorsión.