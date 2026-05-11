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Lunes, 11 de mayo de 2026
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Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez responde a propuesta de Trump para que Venezuela se convierta en el estado 51 de Estados Unidos

mayo 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Alejandro Hernández, director del diario digital La Gran Aldea, rechazó la propuesta de Trump y la respuesta de Delcy Rodríguez en el programa Club de Prensa.

Delcy Rodríguez, cabeza del régimen venezolano, afirmó este lunes desde La Haya que Venezuela "jamás" ha considerado ser el estado 51 de Estados Unidos como lo ha sugerido el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, tras la captura de Nicolás Maduro.

Trump ha controlado los negocios petroleros de Venezuela luego de la caída de Maduro durante una incursión de fuerzas militares de Estados Unidos el 3 de enero.

Rodríguez fue consultada por una periodista de la cadena oficialista Telesur a su salida de una audiencia en la CIJ por un diferendo territorial con Guyana. ¿Qué dice de las recientes declaraciones del presidente Donald Trump que está considerando hacer de Venezuela el estado 51?, le preguntó.

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"Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia, amamos a nuestros héroes y heroínas de la independencia", respondió Rodríguez.

"Y nosotros seguiremos defendiendo la integridad, la soberanía, la independencia, nuestra historia es una historia de gloria de hombres y mujeres que dieron su vida por hacer de nosotros no una colonia, sino un país libre", subrayó.

Rodríguez dijo, además, que su gobierno trabaja en "una agenda diplomática de cooperación" con la administración de Trump luego de restablecer en marzo relaciones diplomáticas rotas por Maduro hace siete años.

El líder republicano publicó en marzo un mensaje sarcástico en su red social sobre la posibilidad de que Venezuela se convierta en el estado 51. Ello luego del triunfo del país caribeño en el Clásico Mundial de Béisbol ante el equipo estadounidense.

Este lunes, John Roberts, periodista de la cadena Fox News, compartió un mensaje en su cuenta en X en el que afirma que el presidente Trump le expresó sus planes para anexar Venezuela a Estados Unidos.

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"Acabo de colgar el teléfono con @realDonaldTrump ... me dijo que está considerando seriamente hacer de Venezuela el estado número 51...", indicó Roberts.

“Lo peor que nos puede pasar a los venezolanos es que el debate se centre en esto, en una estridencia desde Washington respondida por una demagogia desde Caracas; convertiría el problema de Venezuela en una agenda de populismos bidireccionales”, indicó el periodista Alejandro Hernández en Club de Prensa sobre la respuesta de Delcy Rodríguez.

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