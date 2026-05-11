“Hoy no se ve luz al final del túnel”: experto sobre el plan de tres fases de EE. UU. en Venezuela

Durante las últimas semanas, las miradas se han centrado en los actos despiadados cometidos por el régimen de Venezuela, ahora a cargo de Delcy Rodríguez, bajo el cual se ha conocido la muerte de dos presos políticos detenidos de manera arbitraria, los cuales perdieron la vida bajo custodia, aun en circunstancias por esclarecer.

Primero Víctor Hugo Quero, de quien el régimen de Venezuela reconoció la muerte nueve meses después de su fallecimiento y tras más de un año de desaparición forzada denunciada por su familia.

El segundo, el caso es el de José Manuel García Sabino, exconcejal por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), de quien según informó la ONG Foro Penal, fue hallado sin vida en los calabozos de la Policía Municipal de Anaco.

Frente al tema de las muertes y desapariciones forzadas de presos políticos bajo el Estado, el programa La Tarde de NTN24 habló con el politólogo venezolano, Walter Molina, sobre las consecuencias políticas que estos actos podrían representar.

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El politólogo manifiesta que los últimos hechos reportados de desaparición y la muerte de los presos políticos, especialmente el caso de Víctor Quero, el cual considera que ha desatado “la indignación de un pueblo que está cansado, que sabe que le robaron una elección”.

“El mismo chavismo que asesinó a Vitor Quero y que ha asesinado a tanta gente que tiene recluida, incluso a uno de ellos”, agregó Walter Molina.

Ante la responsabilidad implícita que podría tener el gobierno de los Estados Unidos en esta situación, señaló “que es inaudito que hoy, a cuatro meses de la captura de Nicolás Maduro, aún haya 500 presos políticos, de los que no sabemos cuántos Víctor Quero hay”, esto teniendo en cuenta que no se tienen “los datos de todos”.

Walter Molina considera que el plan de tres fases propuesto por la administración de Trump tras la captura de Maduro cree que “tiene toda la lógica del mundo”, pero que en estos momentos “aún no se ve la luz al final del túnel”, el cual sería posible visibilizar siempre y cuando se implementara “un cronograma electoral”, alternativa por medio de la cual se le podría garantizar a los venezolanos “el fin de la barbarie”.

Adicionalmente, considera que esto también brindaría garantía y confianza a la inversión extranjera.

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Teniendo en cuenta que ni los mismos chavistas se salvan de las arbitrariedades de su propio régimen, esto haciendo denuncias de tortura de Tareck El Aissami, que, pese a haber estado durante años codeado con Diosdado Cabello, la misma Delcy Rodríguez hoy recibe el mismo trato que durante años han vivido los presos políticos de su país.

"Esto es para que el resto de los chavistas entienda que también a ellos les conviene que haya una transición democrática en Venezuela, porque una transición democrática significa que va a haber justicia real", sentenció.