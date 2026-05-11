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Lunes, 11 de mayo de 2026
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Delcy Rodríguez

Dictadura maquillada de diplomacia: ¿una nueva estrategia de legitimación internacional de Delcy Rodríguez?

mayo 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Emmanuel Rincón, analista de política internacional, habló en El Informativo de NTN24.

Delcy Rodríguez, jefa de la dictadura venezolana, realizó su primera visita a Europa desde que asumió funciones en el gobierno venezolano, representando al país ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya por el caso del Esequibo.

La encargada obtuvo una autorización especial para ingresar a territorio neerlandés pese a las sanciones europeas que prohíben su tránsito por la Unión Europea, según confirmaron fuentes del tribunal.

Este representa el tercer viaje internacional de Rodríguez en cuatro meses de gestión. Anteriormente había visitado Granada y Barbados en el Caribe. Su participación en La Haya se da en el marco de la disputa territorial sobre el Esequibo, una región de aproximadamente 159 mil kilómetros cuadrados actualmente administrada por Guyana pero reclamada históricamente por Venezuela.

Durante su intervención ante la Corte, Rodríguez declaró: "Venezuela no renunciará a su historia ni a sus derechos legítimos, derechos expresamente reconocidos y preservados en el Acuerdo de Ginebra, simplemente porque Guyana pretenda ahora, de manera unilateral y oportunista, redefinir la controversia".

La presencia de Rodríguez en Países Bajos generó manifestaciones de venezolanos en La Haya, quienes protestaron por casos de presuntas violaciones a derechos humanos, incluyendo el fallecimiento de Víctor Hugo Quero, prisionero cuya muerte en el centro de reclusión El Rodeo 1 fue informada recientemente.

El analista político internacional Emmanuel Rincón comentó sobre la situación: "Esta rocambolesca transmisión a la democracia en Venezuela, sin duda alguna, está presentando escenarios que son incómodos".

Rincón añadió que Rodríguez "tiene un poco más de cuatro meses ejerciendo la práctica, la titularidad de esa especie de presidencia interina de manera ilegítima con el aval momentáneo de Washington".

Respecto al uso del tema del Esequibo, Rincón señaló: "Hay demasiado cinismo de su parte porque fue el propio Hugo Chávez y el propio chavismo el que dejó morir los reclamos ante la Corte Internacional para la soberanía del Esequibo".

El analista consideró que se trata de una "estrategia de legitimación internacional".

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