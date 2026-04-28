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Carrera Árboles para Mi País: deporte, naturaleza y siembra en un solo evento

abril 28, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Cerca de 3.000 personas participaron en Colombia en una nueva edición de la Carrera Árboles para Mi País, una iniciativa que combina actividad física con acciones concretas en favor del medio ambiente.

El evento se realizó en el Parque Jaime Duque, ubicado en el municipio de Tocancipá, a las afueras de Bogotá, donde familias, corredores y visitantes se reunieron para vivir una jornada enfocada en la conexión con la naturaleza.

La carrera, organizada por la Fundación Parque Jaime Duque en alianza con WWF Colombia, ofreció recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros, permitiendo la participación de personas de todas las edades y niveles. Más allá del componente deportivo, la iniciativa busca generar impacto ambiental a través de la siembra y restauración de ecosistemas.

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Según los organizadores, el programa ya ha permitido sembrar más de 289.000 árboles en 25 municipios del país y proyecta nuevas acciones durante 2026, incluyendo la siembra de 3.500 árboles en “Ciudad Árbol” y la entrega de otros 15.000 para procesos de restauración.

Al finalizar el recorrido, los participantes se vincularon a jornadas de siembra, reforzando el objetivo de la iniciativa: convertir cada kilómetro en una contribución directa al medio ambiente.

La Carrera Árboles para Mi País se consolida así como un evento que no solo promueve el deporte, sino que impulsa la participación ciudadana en la protección de la naturaleza en Colombia.

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