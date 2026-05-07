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Brote de hantavirus en crucero revive caso de Betsy Arakawa, esposa de Gene Hackman, quien falleció por el mismo virus

mayo 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Hackman y su esposa fueron encontrados sin vida el pasado 26 de febrero en su residencia en Estados Unidos, junto a un perro que tenían como mascota.

Preocupante brote de hantavirus en crucero MV Hondius revive el caso de Betsy Arakawa, esposa de Gene Hackman, quien falleció a causa del mismo virus.

Hackman y su esposa fueron encontrados sin vida el pasado 26 de febrero en su residencia en Estados Unidos, junto a un perro que tenían como mascota.

La autopsia del actor reveló que falleció por una enfermedad cardiaca cuando presentaba graves síntomas de Alzheimer.

Según revelaron varios medios internacionales, que tuvieron acceso al informe, Hackman padecía “antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva” y “cambios hipertensivos crónicos graves” en sus riñones.

Por su parte, su esposa, Betsy Arakawa, de 63 años, falleció por causas relacionadas con el síndrome pulmonar por Hantavirus, una enfermedad potencialmente mortal que se transmite por excrementos de roedores infectados. Se estableció que Hackman dio negativo para Hantavirus.

La Organización Mundial de la Salud informó que tres personas evacuadas del crucero con hantavirus fueron hospitalizadas en países europeos, mientras el barco navega este jueves hacia el archipiélago español de las Canarias, donde está previsto que llegue el domingo.

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El barco MV Hondius de bandera neerlandesa ha suscitado alarma internacional tras la muerte de tres personas que estuvieron a bordo.

En horas de la mañana de este jueves el barco se encontraba al norte de Cabo Verde, según el sitio de seguimiento marítimo Marine Traffic, que prevé una llegada del buque a las Canarias el domingo al mediodía.

El crucero, que cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina, y Cabo Verde, contaba con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que evacuó del barco a tres personas: dos tripulantes enfermos y una persona que estuvo en contacto con uno de los casos confirmados.

Los tres embarcaron en dos vuelos desde Praia, la capital caboverdiana, con dirección a Europa.

Uno de los aviones, con dos personas que estuvieron en el crucero, aterrizó el miércoles por la noche en Ámsterdam. Un paciente fue admitido en un centro médico universitario de Leiden, en Países Bajos, y otro en el hospital universitario de Düsseldorf, en Alemania.

La segunda aeronave, encargada de transportar al tercer paciente evacuado, aterrizó el jueves por la mañana en Ámsterdam.

"Los tres pacientes se encuentran en estado estable y uno de ellos es asintomático", según Ann Lindstrand, representante de la OMS en Cabo Verde.

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