“Lo único que puede ayudar al pueblo cubano a darle un empujón fuera del poder al régimen es que venga alguien de afuera y nos ayude”: analista

Continúa la presión de Estados Unidos sobre el régimen castrista, el presidente Donald Trump dijo que "muy pronto habrá un nuevo amanecer para Cuba", aludiendo a un posible cambio en la isla. Entre tanto, Miguel Díaz Canel dijo que no aspira a una guerra, pero tiene la responsabilidad de defenderse ante una eventual intervención militar de EE. UU.

El jefe del régimen dio esta declaración un día después de instar a los ciudadanos a prepararse ante una posible operación militar ordenada desde Washington. Además, dijo que la isla no era Venezuela y habría millones de cubanos que, según él van a combatir.

Durante la semana, reconoció la posibilidad de una intervención de Estados Unidos al mismo tiempo que pedía conversaciones.

Juan Antonio Blanco, analista internacional, habló en La Tarde de NTN24 acerca de la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en Cuba y dijo: “En Florida hicieron recientemente una encuesta y mostró que el 80% de los cubanoamericanos apoya una intervención militar en Cuba y si hicieran esta encuesta en la isla te digo que el resultado puede ser igual o mayor”.

“Lo único que puede ayudar al pueblo cubano a darle un empujón fuera del poder al régimen es que venga alguien de afuera y nos ayude, que fue algo parecido a lo que dijo María Corina Machado en su discurso en Madrid”, añadió.

También se refirió a las palabras de Díaz Canel: “Estamos muy lejanos al momento en que triunfo una revolución cubana, en este momento no hay razón ideológica ni práctica para que la familia que se está muriendo de hambre, que no puede tener medicinas, vayan a morir por un grupo de personas que quiere mantenerse a toda costa en el poder, es un discurso fariseo”.