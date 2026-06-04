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Jueves, 04 de junio de 2026
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Presos políticos

Foro Penal asegura que presos políticos de El Helicoide fueron trasladados por el régimen a Rodeo, Yare, Tocuyito y otras prisiones

junio 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Presos políticos de El Helicoide trasladados - Foto: EFE
Presos políticos de El Helicoide trasladados - Foto: EFE
La organización Foro Penal detalló este jueves el destino de algunos de los presos políticos que se encontraban en El Helicoide.

Este miércoles, el régimen venezolano en cabeza de Delcy Rodríguez trasladó a varios presos políticos que se encontraban en El Helicoide hacia otras prisiones en medio de la zozobra de sus familiares por el lugar al que serían trasladados.

De acuerdo con varias denuncias, las autoridades del régimen ordenaron a los presos políticos recluidos en el Helicoide que recogieran sus pertenencias en bolsas negras para un traslado inminente.

La organización Foro Penal detalló este jueves el destino de algunos de los presos políticos que se encontraban en El Helicoide.

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De acuerdo a información divulgada por Alfredo Romero, director presidente de la ONG Foro Penal, las personas detenidas fueron trasladadas a centros de detención como Rodeo, Yare, Tocuyito y otras prisiones.

En ese sentido, informó que el dirigente y preso político del Táchira, Jackson Vera, fue enviado a La Planta, un centro penitenciario de alta peligrosidad ubicado en la parroquia El Paraíso.

“Ayer trasladaron a presos de El Helicoide a otros centros de reclusión. El dirigente político y preso político del Táchira Jackson Vera fue enviado a La Planta (El Paraíso)”, escribió Romero desde su cuenta de X.

“Las mujeres fueron recluidas en el INOF y Las Crisálidas. Otros a Rodeo, Yare y Tocuyito”, agregó.

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Cabe recordar que este miércoles, mientras se llevaban a cabo los traslados, los familiares de presos políticos se congregaron alrededor de El Helicoide para protestar y pedir explicaciones con respecto al destino de los detenidos. Además, algunos periodistas fueron retenidos por el SEBIN.

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