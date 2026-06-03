Comienza el traslado de presos desde El Helicoide en medio de protestas de familiares; reportan la detención de periodistas

Este miércoles 3 de junio en horas de la tarde comenzó el traslado de presos desde El Helicoide en medio de protestas de familiares.

Al tiempo, varias organizaciones, entre ellas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, han reportado la detención de periodistas.

Tal es el caso de la comunicadora Maryorin Méndez, detenida por el Sebin mientras cubría las mencionadas manifestaciones.

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Al igual que Méndez, también fueron detenidos, y ya los liberaron, los reporteros gráficos Miguel Gutiérrez y Leonardo Fernández.

En el lugar se encuentra nuestro periodista Luis Alejandro Laya, quien aseguró que al paso de la caravana se alcanzó a escuchar el grito "Tocuyito", que sería la cárcel a la que están trasladando a los prisioneros políticos.

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Familiares y organizaciones de derechos humanos alertaron, más temprano, sobre traslado de presos políticos hacia El Rodeo I sin notificación previa a sus familias.

Esta información coincide con reportes de Tamara Suju, abogada, activista y directora ejecutiva del Instituto Casla, quien señaló que existen indicios de un posible traslado hacia dicho centro de reclusión.

"Me llega una alerta desde el Helicoide de orden de traslado de los presos políticos que todavía estaban ese lugar, presuntamente para el Centro De Torturas El Rodeo 1", indicó Suju.

Todo esto sucede apenas un día después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declarara que el Helicoide estaba cerrado.

Esta afirmación generó indignación entre familiares de detenidos y organizaciones de DD. HH., quienes denunciaron que este centro de torturas continúa operando con personas privadas de libertad.