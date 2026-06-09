Funcionarios de Trump viajarán a Caracas para presionar al régimen por más apertura en el sector petrolero y presencia de empresas de EE. UU.

En medio de la presión de Estados Unidos sobre el régimen de Venezuela, en cabeza de Delcy Rodríguez, la administración de Donald Trump tiene previsto enviar en los próximos días a nuevos funcionarios a Caracas.

Según detalló el portal Político, el objetivo de la visita está relacionado con la apertura del sector petrolero venezolano para atraer más inversiones internacionales y propiciar la presencia de empresas de Estados Unidos.

Para ello, la administración Trump intenta presionar al régimen venezolano para promover una nueva legislación en el sector petrolero tras las modificaciones hechas en los últimos meses luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

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Y es que las empresas petroleras de Estados Unidos siguen desconfiando de la legislación del régimen venezolano en materia de hidrocarburos, por lo que su presencia en Venezuela, como lo ha querido Donald Trump desde hace meses atrás, sigue en vilo.

Cabe recordar que en ensero pasado, días después de la detención de Maduro y su traslado a Nueva York, la Asamblea ilegítima de Venezuela, bajo control del régimen de Delcy Rodríguez, aprobó una reforma a la ley de hidrocarburos que, según expertos, sigue siendo insuficiente para revitalizar ese sector.

De acuerdo a la información revelada por Político, Donald Trump no enviaría a miembros de su gabinete a Caracas en los próximos días, pero sí a miembros del Consejo Nacional para la Dominación Energética (National Energy Dominance Council, por sus siglas en inglés).