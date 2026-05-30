“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Perú llega a una segunda vuelta electoral que trasciende la elección entre dos candidatos para convertirse en una definición del modelo de país. Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, enfrenta a Roberto Sánchez en un contexto marcado por la polarización política y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

En entrevista con Dionisio Gutiérrez en el programa Razón de Estado, Fujimori destacó su experiencia política iniciada a los 19 años como primera dama. "He tenido la oportunidad de vivir 10 años en palacio de gobierno, pero también viví un año y medio en un penal injustamente. He sentido los aplausos y he sentido también los insultos", afirmó la candidata, añadiendo que "el poder es efímero, pero el servicio es eterno".

La candidata centra su propuesta en tres ejes fundamentales: seguridad ciudadana, estabilidad económica y recuperación de la confianza institucional.

Respecto a su adversario, Fujimori señaló que "lleva a su lado a personas como Antauro Humala, que asesinó a policías y se enorgullece de eso, tiene como líder y trata de imitarlo al expresidente Castillo".

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En materia de seguridad, Fujimori propone fortalecer la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para recuperar el control de fronteras y cárceles. "Vamos a hacer rastrillajes constantes, respaldaremos a un Poder Judicial, porque la impunidad en el Perú se va a acabar", declaró.

Asimismo, la candidata recordó la experiencia peruana enfrentando a Sendero Luminoso y el MRTA, calificando la situación actual como "terrorismo urbano".

Sobre el modelo económico, Fujimori trazó diferencias claras con su oponente. Mientras Sánchez propone tomar control del Banco Central de Reservas, Fujimori promete "respetar y proteger la independencia y la autonomía de esta institución". La candidata destacó que Perú logró reducir la inflación después de tener una de las más altas de América Latina.

"Roberto Sánchez propone cerrar los mercados, propone que las agroexportaciones que generan la principal fuente de trabajo en nuestro país sean cerradas. Nosotros lo que proponemos es que el Perú siga llegando a todas partes del mundo", contrastó Fujimori, defendiendo la continuidad del modelo de apertura económica. VEA TAMBIÉN Como un “gesto de inmensa altura” califican el pedido de Edmundo González de que haya elecciones en Venezuela o

La candidata abordó también la crisis de confianza institucional. Identificó como prioridad revisar los órganos electorales que, según dijo, "han generado tanta desconfianza". Sin embargo, enfatizó que lo fundamental es "un estado eficiente" que responda a necesidades básicas: "El 45% de los ciudadanos y familias en el Perú no tienen agua potable las 24 horas".