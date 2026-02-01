NTN24
Domingo, 01 de febrero de 2026
Domingo, 01 de febrero de 2026
Papa León XIV

Papa León XIV expresó “gran inquietud” por tensiones entre Cuba y EE. UU. y pide diálogo

febrero 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Papa León XIV | Foto AFP
Papa León XIV | Foto AFP
La iglesia católica espera que los Juegos Olímpicos de Milán, sea la ocasión adecuada para "gestos concretos de distensión y diálogo".

El papa León XIV expresó este domingo su "gran inquietud" por "el aumento de las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos, dos países vecinos".

o

Uniéndose al mensaje de los obispos cubanos, el primer papa estadounidense de la historia invitó desde el Vaticano "a todos los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz, a fin de evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del querido pueblo cubano".

El presidente estadounidense Donald Trump multiplicó las advertencias contra Cuba tras la redada de comienzos de enero en Venezuela, Caracas que condujo a la captura del dictador Nicolás Maduro, aliado de La Habana y su principal proveedor de energía.

Trump instó a Cuba a aceptar "antes de que sea demasiado tarde" un "acuerdo" cuya naturaleza no precisó.

"¡No habrá más petróleo ni dinero con destino a Cuba: cero!", advirtió el presidente estadounidense, que el jueves emitió un decreto por el que Estados Unidos podría imponer aranceles, por un monto no especificado, a los países que venden petróleo a La Habana, puesto que asegura que Cuba representa una "amenaza excepcional" para la seguridad nacional estadounidense.

El jefe de la iglesia católica espera, por otro lado, que los Juegos Olímpicos de Milán Cortina, que se inauguran el viernes, sean la ocasión para "gestos concretos de distensión y diálogo".

"Estos grandes eventos deportivos constituyen un fuerte mensaje de fraternidad y reavivan la esperanza de un mundo en paz", añadió León XIV, recordando que ese era el objetivo de la llamada "tregua olímpica".

Es una "traje antiquísima que acompaña el desarrollo de los Juegos", explicó León XIV a sólo unos días de la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina, del 6 al 22 de febrero, a los que seguirán los Juegos Paralímpicos del 6 al 15 de marzo.

o

"Deseo que todos los que tienen en su corazón la paz entre los pueblos y ocupan funciones de autoridad sepan aprovechar esta ocasión para llevar a cabo gestos concretos de distensión y de diálogo", declaró el papa al término de la oración del ángelus en Roma.

Finalmente, el papa León XIV rezó también por las "numerosas víctimas del desprendimiento de tierras en una mina de Kivu del Norte, en la República Democrática del Congo", por quienes "sufren las tormentas que han azotado en los últimos días a Portugal y al sur de Italia", así como por las "poblaciones de Mozambique, duramente golpeadas por las inundaciones".

Temas relacionados:

Papa León XIV

Iglesia

Cuba

Tensiones

Miguel Díaz-Canel

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La mentalidad de Trump funciona con relaciones de fuerza. Los fuertes dominan a los débiles": Fernando Arancón desde Hay Festival Cartagena 2026

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Es posible que haya un acercamiento entre el régimen y la oposición en Venezuela?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Las rejas no me han callado la verdad": Javier Tarazona, activista excarcelado en Venezuela a NTN24

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Definitivamente algo despertó después del 3 de enero": estudiantes universitarios se muestran esperanzados en un cambio hacia la democracia en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Hay quienes dicen que quería provocar una reacción en Washington que no ha caído”: Polémica por petición de Petro a Estados Unidos por Maduro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance. (EFE)
J. D. Vance

"Queremos asegurarnos de que el nuevo gobierno allí haga lo que Estados Unidos necesita": J. D. Vance sobre Venezuela

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano / Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn) - Fotos: AFP
Cae Maduro en Venezuela

"Si encuentran culpable a Maduro, pagaría cadena perpetua, este caso va a durar mucho tiempo": Raymond Colón, exdiplomático estadounidense

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance. (EFE)
J. D. Vance

"Queremos asegurarnos de que el nuevo gobierno allí haga lo que Estados Unidos necesita": J. D. Vance sobre Venezuela

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano / Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn) - Fotos: AFP
Cae Maduro en Venezuela

"Si encuentran culpable a Maduro, pagaría cadena perpetua, este caso va a durar mucho tiempo": Raymond Colón, exdiplomático estadounidense

Jefes de las delegaciones de Estados Unidos, Rusia y Ucrania, en el Palacio Al Shati en Abu Dhabi - AFP
Estados Unidos

Concluye la primera sesión de negociaciones entre Ucrania, Rusia y EE. UU. en busca de poner fin a la guerra

Vladímir Putin - Foto EFE
Vladímir Putin

Rusia dice que Putin habló con un presidente sudamericano para apoyar la supuesta "soberanía de Venezuela"

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, y María Corina Machado - Fotos AFP/EFE
Gobierno de Donald Trump

"María Corina Machado es realmente una voz notable y valiente para muchos de los venezolanos": Casa Blanca tras encuentro de Donald Trump con la líder venezolana

JD Vance | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Vicepresidente de Estados Unidos se refirió a la captura de Nicolás Maduro y dice que Trump le dio “múltiples salidas”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre