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Donald Trump

"La iglesia Católica es antiguerra y ningún papa va a defender la guerra": experto sobre el cruce de declaraciones entre Trump y el papa León XIV

abril 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Omar Bula Escobar, internacionalista y experto en multilateralismo, conversó sobre el cruce de declaraciones entre el papa León IV y Donald Trump ante la escalada del conflicto en Medio Oriente.

En las últimas horas se ha dado un cruce de declaraciones entre el presidente Trump y el papa León XIV por las declaraciones y el llamado de paz del líder de la iglesia Católica ante la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Por su parte, el jefe de Estado criticó el pedido de paz del santo pontífice a quien calificó de "débil" y rechazó disculparse con él; mientras que el sumo sacerdote afirmó que no tiene planeado entrar en un debate con el líder republicano.

Para hablar sobre este tema, Omar Bula Escobar, internacionalista y experto en multilateralismo, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

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El invitado señaló que este cruce entre ambos líderes mundiales "es un conflicto político" y que "los desacuerdos entre el papa León XIV y el gobierno Trump han sido desde el día uno del gobierno y del papado".

Y que esto demuestra que "el papa tiene un rol dual: el de líder espiritual, pero también tiene el rol de jefe de Estado de la santa sede", pero que "esto no es nuevo, este rol lo han jugado diferentes papas de otras maneras".

"Las críticas que se le han hecho al papa han creado todo este desorden sobre todo por omisión", añadió Bula Escobar, quien también puntualizó que "la iglesia Católica es antiguerra y ningún papa va a defender la guerra".

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