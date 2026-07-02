Marcelo Bielsa reveló que los jugadores de Uruguay le pidieron acabar con las charlas de 10 minutos para no "sobreexigirlos" y causa revuelo entre la hinchada 'Charrúa'

Tras caer ante España en la fase de grupos del Mundial de 2026, la selección de Uruguay se encuentra en el ojo del huracán. Los resultados no fueron los mejores y como era de esperarse el ciclo de Marcelo Bielsa al frente del conjunto 'Charrúa' llegó a su fin.

TE PUEDE INTERESAR:

Sin embargo, el entrenador argentino decidió irse del equipo, pero no sin antes ventilar todo lo que ocurre dentro del vestuario del plantel. En su última conferencia de prensa como dirigente del equipo, Bielsa no se guardó nada y habló sobre todo lo que ocurrió al interior del vestuario.

En redes se ha hecho viral un clip en el que, entre los temas que tocó, el experimentado técnico reveló que los jugadores del seleccionado le pidieron acabar con las charlas y videos tácticos porque no podían prestar mucha atención.

En la rueda de prensa dijo: "las charlas nunca eran superiores a 10 minutos y eran fraccionadas. Todo este tema lo revise porque hubo un pedido de un grupo previo al Mundial".

Bielsa señaló que los jugadores le pidieron que las charlas fuera más cortas y en "días distintos para no sobreexigir la atención de los jugadores. Lo hice hasta que me pidieron que eso se interrumpiera y así lo hice".

En redes los aficionados del conjunto 'Charrúa' no están felices con lo revelado por Bielsa y aseguran que fue un pedido infantil por parte de los jugadores demostrando que no les importaba la selección nacional.

"Jugadores de mente estrecha", "Las divas acostumbrados a ver tiktok", "Las redes sociales han quemado la cabeza a las nuevas generaciones", "Ganar millones y no poder concentrarse 10 minutos para entender cómo jugar", "No es culpa de Bielsa haberse topado con una grupo de jugadores mentalmente rústicos", "No aguantan 10 minutos de una charla técnica, pero si boludear por instagram 1 hora", "Culpa neta de los jugadores que siempre quieren hacer lo que quieren", son algunos de los comentarios.

VEA TAMBIÉN Escándalo en Senegal: tras quedar eliminados del Mundial una de sus máximas figuras renunció al equipo por redes sociales en medio de un conflicto con el entrenador o

"Entiendo que la juventud de hoy lucha con la atención. Pero, ¿está bien que jugadores profesionales que ganan millones no puedan concentrarse durante 10 minutos? ¿Deberían los entrenadores adaptarse? No lo sé", dijo otro usuario.

Este clip se suma al que se viralizó hace unos días en el que el experimentado técnico también abordó los fuertes rumores sobre los problemas que tuvo con algunos jugadores y el trato que les daba.

Marcelo explicó que "los jugadores me plantearon la idea de que no entrenaran separados, en dos grupos. Los jugadores saben porqué prefiero entrenar en dos grupos, en esa idea fue muy valorada y elogiada por ellos mismos".

"Los jugadores querían sentirse cerca y me pareció que si tenían esa necesidad yo tenía que aceptar, y lo acepte de buena gana porque el argumento que me dieron", agregó.

Sobre un posible enfrentamiento con algunos jugadores detalló: "un ex jugador de la selección uruguaya dice que se vio claramente adentro de la cancha que el grupo y el entrenador estaban desunidos. Y yo digo exactamente lo contrario".

"Estábamos lo suficiente unidos como para correr el 20 por ciento más que Arabia, el 30 por ciento más que Cabo Verde, y el 25 por ciento más que España", acotó.

Marcelo Bielsa negó que los futbolistas le hayan solicitado cambiar la táctica para enfrentar los partidos; aun así, indicó que, durante el certamen mundialista, sí cedió ante algunos pedidos que los jugadores le habían planteado desde la última fecha FIFA del 2025.

"No cautivé a los jugadores. No estaban cómodos conmigo. La relación que tuve con los jugadores no fue obstáculo para que el equipo pudiera merecer lo que era necesario. No me voy satisfecho. Hicimos lo imposible, me sentí acompañado en la búsqueda del objetivo y pasó lo que pasó", dijo.