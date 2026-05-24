Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador

George Piro, exjefe global de operaciones del FBI, habló en el programa Razón de Estado sobre su libro ‘El interrogatorio de Saddam Hussein: Cómo un solo hombre se enfrentó a Saddam Hussein y ganó’.

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Dio detalles del tiempo que compartió con el dictador Saddam Hussein a quien interpeló en más de 500 horas de interrogatorios.

“Creo que es común entre líderes autoritarios es que se ven a sí mismos como guardianes de su nación”, afirmó.