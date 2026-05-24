Dictador
Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador
Dio detalles del tiempo que compartió con el dictador Saddam Hussein a quien interpeló en más de 500 horas de interrogatorios.
George Piro, exjefe global de operaciones del FBI, habló en el programa Razón de Estado sobre su libro ‘El interrogatorio de Saddam Hussein: Cómo un solo hombre se enfrentó a Saddam Hussein y ganó’.
Dio detalles del tiempo que compartió con el dictador Saddam Hussein a quien interpeló en más de 500 horas de interrogatorios.
“Creo que es común entre líderes autoritarios es que se ven a sí mismos como guardianes de su nación”, afirmó.