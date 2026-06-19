Rigoberto Urán dejó la bicicleta para ser jurado de votación en las elecciones de Colombia: “rapidito contando votos”

En Colombia se está viviendo una jornada electoral que culminará el próximo 21 de junio con las votaciones de la segunda vuelta presidencial, que dejará un nuevo mandatario entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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En el exterior, las votaciones ya se pueden hacer durante esta semana y hasta el domingo en el que también se realizarán en Colombia. En Milán (Italia) los colombianos registrados se acercaron al consulado a ejercer su derecho democrático y se encontraron con un famoso de jurado de votación.

Se trató, nada más ni nada menos, que del exciclista colombiano Rigoberto Urán, quien, en compañía de su esposa, Michelle Durango, asumieron el compromiso de ser jurado de votación, votar e invitar a los colombianos a las elecciones del domingo.

“Estuvimos de jurado Michelle y yo y ejercimos nuestro derecho al voto, apoyando a la Registraduría, un saludo al cónsul y a todos los muchachos que estuvieron aquí ayudándonos”, dijo 'Rigo' en sus redes sociales y Michelle complementó: “varias horas de trabajo duro, así que ténganle paciencia a los jurados de votación”.

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El famoso pedalista publicó imágenes en su cuenta de Instagram sobre su jornada como jurado de votación. “De 8 de la mañana a 4 de la tarde de jurados de votación aquí en Milán, una belleza, camellandola y ejerciendo nuestro derecho al voto. Rapidito contando esos votos”, aseguró Urán.

Por último, le dejó un mensaje a sus compatriotas que están en el exterior: “Gracias a todos los colombianos que ya participaron. A quienes están en Colombia, los invito a salir a votar este domingo. Y a todos los colombianos que viven en el exterior, sin importar el país donde estén, los invito a acercarse a su consulado o embajada y ejercer este gran derecho”.

“Votar es una forma de construir país. ¡Que viva Colombia!”, concluyó Rigoberto Urán.

El próximo domingo 21 de junio, los colombianos tienen una cita con la democracia para votar y elegir al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.