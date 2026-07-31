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Viernes, 31 de julio de 2026
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Luis Díaz

Directivas del Bayern hablaron del futuro de Luis Díaz en el equipo: “El emperador de China podría venir por él”

julio 31, 2026
Por: David Lozano
Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich - Foto: EFE
Asimismo, Uli Hoeneß afirmó que tienen el mejor tridente de ataque del mundo.

Luis Díaz se queda en el Bayern. Así lo confirmó el club días atrás y ahora Uli Hoeneß, miembro influyente de la directiva, ratificó que su salida es imposible.

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El colombiano estuvo en el radar de Al Hilal, equipo árabe que estuvo dispuesto a pagar una buena cifra por el delantero. Díaz llegó hace una temporada a Alemania y deslumbró con cifras impactantes, conquistando tres títulos y consolidándose como titular indiscutido en el tridente junto a Harry Kane y Michael Olise.

Este jueves 30 de julio, el Bayern disputó un nuevo amistoso y goleó 15-0, aunque sin Luis Díaz, quien todavía no regresa tras sus vacaciones posteriores al Mundial. Luego del partido, Uli Hoeneß habló sobre las posibles salidas y se refirió puntualmente a dos nombres: Michael Olise y Luis Díaz.

"Me reí a carcajadas cuando escuché los rumores. Olise tiene tres años más de contrato, así que para mí no es un tema. El emperador de China podría venir por él y aun así no hablaría con él. Lo mismo pasa con Luis Díaz. Tenemos al mejor tridente de ataque del mundo, no pensaríamos en vender a alguno de ellos", afirmó en rueda de prensa.

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Además, Hoeneß habló sobre el futuro de Harry Kane y aseguró que se encuentra muy feliz en el club, por lo que no existe ninguna razón para dejarlo ir. También destacó que es un ejemplo a seguir en todos los aspectos.

De igual manera, el miembro de la junta directiva se refirió al último partido que disputó el Bayern, en el que goleó 15-0 al FC Rottach-Egern, un equipo aficionado de la región de Baviera.

"Estos partidos son siempre una experiencia muy especial e inolvidable".

Finalmente, cabe resaltar que ya es una tradición para el FC Rottach-Egern, un equipo aficionado, enfrentarse al Bayern y que el club valora la oportunidad de medirse ante uno de los gigantes del fútbol europeo.

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