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Lunes, 06 de julio de 2026
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Mundial

Cristiano Ronaldo le dice adiós al Mundial: con este gol agónico, España eliminó a Portugal en octavos de final de la Copa del Mundo

julio 6, 2026
Por: Nucho Martínez
La Roja le ganó por la mínima (0-1) al conjunto luso.

Este lunes 6 de julio, la Copa Mundial de la FIFA que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá vibró con un grandioso duelo.

La selección de Portugal se midió a la selección de España en el AT&T Stadium (también conocido como Dallas Stadium) ubicado en la ciudad de Arlington, Texas (Estados Unidos).

Los lusos, bajo el liderazgo del experimentado delantero, Cristiano Ronaldo, no pudieron ante 'La Roja', quien ganó por la mínima con un gol agónico (0-1).

Los dirigidos por Luis de la Fuente anotaron en el minuto 90 + 1' por cuenta del centrocampista Mikel Merino.

España, gracias a este gran triunfo se metió entre los ocho mejores equipos del magno evento deportivo (4tos de final).

Tras este encuentro, el mundo del fútbol está expectante sobre CR7, ya que con 41 años se piensa que este pudo haber sido su 'último baile'.

El Mundial de Fútbol 2026 comenzó oficialmente el 11 de junio y finalizará con la gran final el 19 de julio de 2026.

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