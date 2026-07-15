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Miércoles, 15 de julio de 2026
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Gustavo Petro

Petro se mantiene en la lista OFAC de EE.UU.: "Esperamos que remedie acciones anteriores"

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó este miércoles que no contempla retirar al presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, de la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ni extenderle una nueva visa. "Esperamos que él simplemente remedie acciones anteriores", dijo el subsecretario de Estado Adjunto de Estados Unidos, Luis Méndez, quien aclaró que la designación de la OFAC es manejada por el Departamento del Tesoro.

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