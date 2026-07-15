Petro se mantiene en la lista OFAC de EE.UU.: "Esperamos que remedie acciones anteriores"

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó este miércoles que no contempla retirar al presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, de la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ni extenderle una nueva visa. "Esperamos que él simplemente remedie acciones anteriores", dijo el subsecretario de Estado Adjunto de Estados Unidos, Luis Méndez, quien aclaró que la designación de la OFAC es manejada por el Departamento del Tesoro.