Hombre disparó en los alrededores de la Casa Blanca y murió tras ser abatido por agentes del Servicio Secreto, según medios de EE. UU.

Un hombre efectuó, este sábado, disparos en los alrededores de la Casa Blanca lo que activó la respuesta de agentes del Servicio Secreto, quienes respondieron con fuego al atacante quien, finalmente, murió en el intercambio.

Fuerzas de seguridad rodearon este sábado la Casa Blanca después de que se registraron disparos en la zona, informaron las autoridades.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba en la Casa Blanca mientras intentaba negociar un acuerdo con el régimen de Irán.

"El FBI está en el lugar y apoya al Servicio Secreto en la respuesta a disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca", dijo en X el director del FBI, Kash Patel.

El presentador de Fox News Bret Baier citó a un alto funcionario del gobierno que afirmó que un hombre armado se acercó al lado oeste de la Casa Blanca y efectuó disparos.

Agentes del Servicio Secreto respondieron al fuego y dispararon al atacante, mientras que un transeúnte resultó herido en el intercambio, señaló en X.

El hombre armado nunca logró vulnerar el perímetro de seguridad de la Casa Blanca.

El turista canadiense Reid Adrian contó a la AFP que se encontraba en la zona cuando se escucharon "probablemente entre 20 y 25 ruidos que sonaban como fuegos artificiales, pero eran disparos, y entonces todo el mundo empezó a correr".

Los periodistas que estaban en el Jardín Norte de la Casa Blanca en ese momento dijeron en X que se les ordenó correr y refugiarse en la sala de prensa.

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La corresponsal de ABC News Selina Wang grababa un video para las redes sociales cuando estallaron los aparentes disparos, y captó el ruido de los tiros mientras se lanzaba al suelo. "Sonaron como decenas de disparos", dijo en X.

Un portavoz del Servicio Secreto dijo a la AFP en un mensaje de texto que el organismo aún estaba recopilando información sobre el incidente. Trump, de 79 años, ha sido blanco de tres presuntos intentos de asesinato.