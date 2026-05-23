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Sábado, 23 de mayo de 2026
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Donald Trump

Trump anunció que "se ha negociado en gran medida" un acuerdo con el régimen de Irán y anticipa que el estrecho de Ormuz será abierto

mayo 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El presidente indicó que tuvo una llamada clave con los líderes de los estados del Golfo y otra, “por separado”, con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

El presidente Donald Trump afirmó este sábado que Estados Unidos y el régimen de Irán habían "negociado" en gran medida un acuerdo, pero que aún está sujeto a la aprobación final entre ambos países y otros de la región.

"Se ha negociado en gran medida un Acuerdo, sujeto a finalización, entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán”, expresó.

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El borrador del acuerdo con Irán incluye la reapertura del estrecho de Ormuz, especificó el mandatario en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, tras una conversación telefónica con numerosos líderes de los Estados del Golfo.

“Los aspectos finales y los detalles del Acuerdo se están discutiendo actualmente y se anunciarán en breve. Además de muchos otros elementos del acuerdo, el Estrecho de Ormuz se abrirá”, manifestó.

Trump expresó que tras la llamada con los líderes de los estados del Golfo y “por separado”, tuvo una llamada con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre la que dijo que también “fue muy bien”.

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Trump confirmó que antes de dar este anuncio habló con el presidente Mohammed bin Salman Al Saud, de Arabia Saudita; Mohammed bin Zayed Al Nahyan, de los Emiratos Árabes Unidos; el emir Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, el primer ministro Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim bin Jaber Al Thani y el ministro Ali al-Thawadi, de Qatar; el mariscal de campo Syed Asim Munir Ahmed Shah, de Pakistán; el presidente Recep Tayyip Erdogan, de Turquía; el presidente Abdel Fattah El-Sisi, de Egipto; el rey Abdullah II, de Jordania, y el rey Hamad bin Isa Al Khalifa, de Baréin.

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