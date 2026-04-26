NTN24
Domingo, 26 de abril de 2026
Domingo, 26 de abril de 2026
Cena de Corresponsales

"Lo más probable es que actuó solo y que tiene problemas mentales": analista sobre sujeto que ingresó con un arma a la Cena de Corresponsales en la Casa Blanca

abril 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
De acuerdo con el fiscal general Todd Blanche, el objetivo del sospechoso era atentar principalmente contra Donald Trump.

Un hombre armado ingresó al hotel Hilton de Washington el pasado sábado 25 de abril en horas de la noche, lugar en el que se realizaba la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

o

En este sitio estaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la primera dama, Melania Trump, así como varios funcionarios de la administración de la unión americana, entre ellos, el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

o

De acuerdo con el fiscal general Todd Blanche, el objetivo del sospechoso era atentar principalmente contra Trump.

Sobre este asunto, Benjamín De Yurre, analista político, dio su punto de vista en el porgrama La Tarde de NTN24.

"Hasta donde sabemos, spuestamente este hombre (el atacante) tiene problemas mentales, también se sabe que es un ingeniero especializado en la creación de videojuegos... Simplemente se envalentonó y en su mundo quiso ser una especie de héroe... Puso su vida en riesgo, así como la de los funcionarios públicos, pero quedó vivo, no lo hirieron", dijo De Yurre.

"Aunque se manejan versiones por la tensión con Irán, lo más probable es que este hombre actuó solo y que tiene problemas mentales", añadió.

o

Tras ser evacuado de la Cena de Corresponsales, Trump confesó que al principio no se dio cuenta de que se trataba de disparos, pues pensó que el sonido era simplemente una bandeja de servicio al caer.

Temas relacionados:

Cena de Corresponsales

Atentado frustrado

Donald Trump

Agentes

Entrevistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Mientras Delcy ignora el dolor de presos políticos y clausura amnistía, Petro sonríe con el régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Quieren inculcarle miedo al migrante en Estados Unidos”: abogado sobre deportaciones de personas a otros países

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Alcalde de Cali hace un llamado al Gobierno de Petro de “priorizar la seguridad” en el suroccidente de Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuánto uranio se necesita para un arma y qué amenza supone la capacidad nuclear del régimen iraní?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Tenemos que tener elecciones en Venezuela este año”: Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Alerta global: Expertos advierten que minas en el Estrecho de Ormuz podrían desatar crímenes de guerra y un desastre ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump ordena a la Marina de EE. UU. destruir y disparar "a cualquier barco, por pequeño que sea", que intente minar el estrecho de Ormuz

Captura de video difundido por la Guardia Revolucionaria del régimen de Irán – Foto AFP
Régimen de Irán

⁠⁠Con lanchas rápidas y agentes enmascarados: régimen iraní publica video asaltando buques en el estrecho de Ormuz

Carlos Giménez/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

"Sabandija, si no coopera, terminará al lado de Maduro y Cilia Flores en una cárcel federal": congresista de EE. UU. lanza advertencia a Delcy Rodríguez

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez - EFE
Regimen chavista

"Petro lo único que le está haciendo es un favor a Delcy Rodríguez": Iván Simonovis sobre visita del presidente de Colombia a la encargada del régimen en Venezuela

FBI | Foto Canva
Investigación

FBI investiga si existe conexión entre desapariciones y muertes de 11 científicos nucleares y aeroespaciales de Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Ejecuciones Irán | Foto AFP
Irán

ONG revela el número ejecuciones que lidero el régimen de Irán en 2025: la cifra sería la más alta desde 1989

Bogotá - Foto de referencia Canva
Bogotá

Difunden video de balacera que ocurrió en localidad de Usaquén en medio de intento de asesinato en Bogotá

Laura Dogu (AFP)
Laura Dogu

Laura Dogu deja su cargo como encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela: "Mi asignación temporal en Caracas llega a su fin"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Izquierda

Cumbre por la Democracia defiende dictadura de Cuba y censura a redes sociales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Libertad

La fractura de Occidente

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ejecuciones Irán | Foto AFP
Irán

ONG revela el número ejecuciones que lidero el régimen de Irán en 2025: la cifra sería la más alta desde 1989

Bogotá - Foto de referencia Canva
Bogotá

Difunden video de balacera que ocurrió en localidad de Usaquén en medio de intento de asesinato en Bogotá

Laura Dogu (AFP)
Laura Dogu

Laura Dogu deja su cargo como encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela: "Mi asignación temporal en Caracas llega a su fin"

Voluntario Brasil - Foto Reuters
Reciclaje

Con 90 dólares y voluntad: La iniciativa que está reduciendo la contaminación en un río brasileño

Joven muere mientras usaba una caminadora en un gimnasio / FOTO: Canva
Muerte

Investigan la muerte repentina de un joven en un gimnasio mientras realizaba su rutina en la caminadora

Irán desafía a EE. UU. con exhibición de poderosos misiles balísticos en Teherán - AFP
Irán

Irán desafía a EE. UU. con exhibición de poderosos misiles balísticos en Teherán

Grupo de Ataque del Portaaviones Nimitz | Foto @Southcom
Comando Sur

Comando Sur de EE. UU. inicia en El Salvador entrenamiento regional para enfrentar "amenazas" del crimen

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre