"Lo más probable es que actuó solo y que tiene problemas mentales": analista sobre sujeto que ingresó con un arma a la Cena de Corresponsales en la Casa Blanca

Un hombre armado ingresó al hotel Hilton de Washington el pasado sábado 25 de abril en horas de la noche, lugar en el que se realizaba la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

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En este sitio estaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la primera dama, Melania Trump, así como varios funcionarios de la administración de la unión americana, entre ellos, el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

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De acuerdo con el fiscal general Todd Blanche, el objetivo del sospechoso era atentar principalmente contra Trump.

Sobre este asunto, Benjamín De Yurre, analista político, dio su punto de vista en el porgrama La Tarde de NTN24.

"Hasta donde sabemos, spuestamente este hombre (el atacante) tiene problemas mentales, también se sabe que es un ingeniero especializado en la creación de videojuegos... Simplemente se envalentonó y en su mundo quiso ser una especie de héroe... Puso su vida en riesgo, así como la de los funcionarios públicos, pero quedó vivo, no lo hirieron", dijo De Yurre.

"Aunque se manejan versiones por la tensión con Irán, lo más probable es que este hombre actuó solo y que tiene problemas mentales", añadió.

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Tras ser evacuado de la Cena de Corresponsales, Trump confesó que al principio no se dio cuenta de que se trataba de disparos, pues pensó que el sonido era simplemente una bandeja de servicio al caer.