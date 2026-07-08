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Miércoles, 08 de julio de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos ejecutó nuevos ataques contra el régimen de Irán tras el fin de la tregua anunciada por Trump

julio 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataques de EEUU en Bandar Abbas, la principal ciudad portuaria de Irán - Foto AFP
Ataques de EEUU en Bandar Abbas, la principal ciudad portuaria de Irán - Foto AFP
El CENTCOM informó sobre los bombardeos en un mensaje en X.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que ejecutó nuevos ataques contra el régimen de Irán, luego del fin de la tregua anunciada por el presidente Donald Trump.

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“Por orden del Comandante en Jefe, las fuerzas del Comando Central de los Estados Unidos han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán para degradar aún más su capacidad para amenazar la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz”, escribió el CENTCOM en X.

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Y añadió: “Los Estados Unidos están exigiendo responsabilidad a Irán por la agresión injustificada reciente contra el transporte comercial y las tripulaciones civiles que navegan libremente por una vía fluvial internacional vital”.

 

De acuerdo con reportes de medios estatales, explosiones se escucharon en varias zonas de la costa iraní.

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La agencia de noticias IRNA señaló que se escucharon aviones de combate sobre la isla de Kish y que múltiples detonaciones retumbaron en las ciudades portuarias de Bandar Abbas, Konarak y Chabahar, afectando su sistema eléctrico.

Los ataques tienen lugar apenas unas horas después de que el presidente Trump aseguró que iba a atacar "con fuerza" al régimen islámico por los ataques contra barcos en el estrecho de Ormuz.

Cabe mencionar que, si bien el mandatario norteamericano ordenó represalias contra la República Islámica, subrayó que esperaba que el último estallido militar terminara rápidamente y dejó la puerta abierta a más conversaciones.

 

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