La Casa Blanca designa a nuevo Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia

Este lunes 29 de junio, Hugo Guevara fue designado oficialmente como el nuevo encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

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Guevara asume la máxima representación del gobierno norteamericano en el país suramericano al reemplazar a Jarahn Hillsman, quien concluyó sus funciones debido a las rotaciones del Departamento de Estado.

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Guevara es diplomático de carrera. Antes de este cargo, se desempeñó como director de la Oficina de Asuntos Andinos del Departamento de Estado, con experiencia previa en países como México y Perú.

Entre los asuntos que debe tratar está la cooperación mutua en temas clave como seguridad, comercio, migración y desarrollo.

Asimismo, deberá liderar el trabajo y los servicios consulares de la sede diplomática en Bogotá, capital colombiana.

El Encargado de Negocios de Washington asume el rango de máxima autoridad diplomática de una misión de los EE. UU.

Este rol temporal o permanente actúa como jefe de misión y se encarga de liderar embajadas para implementar políticas exteriores, proteger los intereses nacionales.

En su segunda etapa presidencial, Donald Trump ha designado a cerca de 30 nuevos encargados de negocios para liderar embajadas y misiones en el extranjero.

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Esta cifra elevada se debe a una reestructuración estratégica por la cual la administración retiró a decenas de diplomáticos de carrera para alinear las representaciones con su agenda "America First".