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Lunes, 29 de junio de 2026
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Gobierno de Estados Unidos

La Casa Blanca designa a nuevo Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia

junio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Fotografía de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá (Colombia) - EFE
Fotografía de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá (Colombia) - EFE
Entre los asuntos que debe tratar esta figura diplomática está la cooperación entre Washington y Bogotá en temas clave como seguridad, comercio, migración y desarrollo.

Este lunes 29 de junio, Hugo Guevara fue designado oficialmente como el nuevo encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

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Guevara asume la máxima representación del gobierno norteamericano en el país suramericano al reemplazar a Jarahn Hillsman, quien concluyó sus funciones debido a las rotaciones del Departamento de Estado.

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Guevara es diplomático de carrera. Antes de este cargo, se desempeñó como director de la Oficina de Asuntos Andinos del Departamento de Estado, con experiencia previa en países como México y Perú.

Entre los asuntos que debe tratar está la cooperación mutua en temas clave como seguridad, comercio, migración y desarrollo.

Asimismo, deberá liderar el trabajo y los servicios consulares de la sede diplomática en Bogotá, capital colombiana.

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El Encargado de Negocios de Washington asume el rango de máxima autoridad diplomática de una misión de los EE. UU.

Este rol temporal o permanente actúa como jefe de misión y se encarga de liderar embajadas para implementar políticas exteriores, proteger los intereses nacionales.

En su segunda etapa presidencial, Donald Trump ha designado a cerca de 30 nuevos encargados de negocios para liderar embajadas y misiones en el extranjero.

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Esta cifra elevada se debe a una reestructuración estratégica por la cual la administración retiró a decenas de diplomáticos de carrera para alinear las representaciones con su agenda "America First".

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