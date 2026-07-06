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Terremoto en Venezuela

Aumenta a 3.535 la cifra de muertos por los devastadores terremotos que enlutan a Venezuela

julio 6, 2026
Por: Saúl Montes
Terremotos en Venezuela - AFP
Terremotos en Venezuela - AFP
El jefe de la Asamblea chavista aseguró también que desde el doble sismo se han rescatados a un total de 6.462 personas.

El jefe de la Asamblea Nacional chavista actualizó la cifra de muertos en Venezuela por los potentes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que devastaron al país el 24 de junio.

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En un mensaje en X, Rodríguez anunció un aumento en la cifra de fallecidos, que pasó de 3.342 a 3.535. Además, reportó que hay al menos 16.740 heridos por cuenta de los devastadores terremotos.

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En el mismo reporte, el jefe de la Asamblea chavista aseguró que desde el doble sismo se han rescatados a un total de 6.462 personas de las ruinas de los edificios colapsados.

Según las autoridades venezolanas, los eventos sísmicos dejaron 856 edificios afectados, 190 colapsados y 17.854 personas sin vivienda.

Desde que se conoció la noticia, la ayuda internacional no se hizo esperar y decenas de misiones de rescates de diferentes naciones se trasladaron al país para ayudar a encontrar supervivientes.

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En su reporte de este lunes 6 de julio, Jorge Rodríguez aseguró que en el territorio venezolano hay 4.338 rescatistas internacionales desplegados.

Finalmente, reportó que desde entonces se han registrado 1.048 réplicas.

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