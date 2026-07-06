Aumenta a 3.535 la cifra de muertos por los devastadores terremotos que enlutan a Venezuela

El jefe de la Asamblea Nacional chavista actualizó la cifra de muertos en Venezuela por los potentes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que devastaron al país el 24 de junio.

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En un mensaje en X, Rodríguez anunció un aumento en la cifra de fallecidos, que pasó de 3.342 a 3.535. Además, reportó que hay al menos 16.740 heridos por cuenta de los devastadores terremotos.

En el mismo reporte, el jefe de la Asamblea chavista aseguró que desde el doble sismo se han rescatados a un total de 6.462 personas de las ruinas de los edificios colapsados.

Según las autoridades venezolanas, los eventos sísmicos dejaron 856 edificios afectados, 190 colapsados y 17.854 personas sin vivienda.

Desde que se conoció la noticia, la ayuda internacional no se hizo esperar y decenas de misiones de rescates de diferentes naciones se trasladaron al país para ayudar a encontrar supervivientes.

En su reporte de este lunes 6 de julio, Jorge Rodríguez aseguró que en el territorio venezolano hay 4.338 rescatistas internacionales desplegados.

Finalmente, reportó que desde entonces se han registrado 1.048 réplicas.