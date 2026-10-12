"La mejor amiga de Colombia en el Congreso de los Estados Unidos": De la Espriella sobre la congresista republicana María Elvira Salazar

La congresista republicana María Elvira Salazar, anunció haber recibido el respaldo del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en el marco de las elecciones de medio término en Estados Unidos. El apoyo fue dado a conocer a través de las redes sociales de la legisladora el 12 de octubre de 2026.

A través de un video publicado en redes, el presidente colombiano se refirió a Salazar como "la mejor amiga de Colombia en el Congreso de los Estados Unidos".

"Ella siempre ha estado ahí, siempre ha defendido a Colombia; por eso estoy firme con mi amiga. Firme por la patria", remarcó el mandatario.

Ante el mensaje, la congresista expresó su agradecimiento al mandatario: "Colombia vuelve a mirar hacia adelante. Y recibo con enorme orgullo el respaldo de mi amigo, el presidente Abelardo de la Espriella", escribió Salazar en su cuenta de X.

En su mensaje, Salazar destacó el compromiso del mandatario colombiano: "Sé cuánto ama a Colombia. Conozco sus convicciones y la determinación con la que trabaja para devolverle a su país seguridad, prosperidad y oportunidades". La legisladora enfatizó que representar a miles de colombianos ha convertido a Colombia en "una causa que llevo conmigo cada día al Congreso".

La congresista subrayó su trayectoria de apoyo a la nación sudamericana: "He estado con Colombia en los momentos difíciles. He defendido su democracia y su relación con los Estados Unidos cuando más importaba". Asimismo, reafirmó su compromiso futuro: "Abelardo tiene en mí una amiga. Colombia, una aliada. Y los colombianos, una voz firme en el Congreso de los Estados Unidos".

Salazar se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la política en Estados Unidos, pues su fuerte postura en contra de las dictaduras de Venezuela y Cuba la han llevado a ser una de las voces que denuncia las atrocidades de distintos regímenes.

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En una América Latina marcada por profundas divisiones políticas, desafíos institucionales y debates sobre el rumbo de la democracia, la congresista republicana de los Estados Unidos, María Elvira Salazar, representa una importante figura en defensa de la libertad, los principios republicanos y el futuro de la región.